PSV begint zaterdag met Cody Gakpo aan de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht in de Eredivisie. Noni Madueke zit op de bank in het Philips Stadion en Mario Götze ontbreekt in de selectie.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré, Gutiérrez, Gakpo; Doan, Bruma en Vinícius.

Opstelling FC Utrecht Paes; Ter Avest, Van der Hoorn, Van der Maarel, Zagre; Gustafson, Maher, Ramselaar, Timber, Balk; Douvikas.

De 22-jarige Gakpo kwam op 21 oktober in het Europa League-duel met AS Monaco (1-2-verlies) voor het laatst in actie voor PSV. De viervoudig Oranje-international liep in die wedstrijd een enkelblessure op en was sindsdien uit de roulatie.

Een andere opsteker voor trainer Roger Schmidt is de terugkeer van Noni Madueke, die net als Gakpo veel wedstrijden miste door blessureleed. De Engelsman begint op de bank. Datzelfde geldt voor verdediger Jordan Teze, die ook weer terug is nadat hij begin november in het uitduel met Fortuna Sittard geblesseerd uitviel.

Tegenover de terugkeer van Gakpo, Madueke en Teze staat de afwezigheid van Götze. De Duitser ontbreekt vanwege rugklachten in de wedstrijdselectie. Ook Davy Pröpper en Philipp Max, die op de weg terug is na een coronabesmetting, zullen niet in actie komen tegen FC Utrecht.

Bij de Domstedelingen zijn er basisplekken voor Adam Maher en Bart Ramselaar. De middenvelders stonden jarenlang onder contract bij PSV. Trainer René Hake bracht geen wijzigingen aan ten opzichte van het thuisduel met Heracles Almelo (1-0) van vorige week.

De wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht begint om 16.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De Eindhovenaren moeten winnen om druk te houden op koploper Ajax, dat donderdagavond met 5-0 van Willem II won. Nummer twee Feyenoord heeft momenteel een punt meer dan PSV.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie