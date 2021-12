Newcastle United heeft zaterdag in de vijftiende speelronde van de Premier League de eerste overwinning geboekt. De rijkste club ter wereld versloeg Burnley met 1-0. Chelsea verloor juist met 3-2 van West Ham United en Liverpool profiteerde daar op het nippertje volledig van: 0-1 bij Wolverhampton Wanderers.

Newcastle United stond tot zaterdag troosteloos onderaan met zeven punten na veertien duels, maar heeft de laatste plaats nu verlaten. Callum Wilson tekende vlak voor rust voor het enige doelpunt tegen Burnley. Norwich City is op doelsaldo de nieuwe hekkensluiter.

'The Magpies' staan nu voorlaatste en moeten nog twee plekken klimmen om niet te degraderen naar het tweede niveau van Engeland. De achterstand van Newcastle op de veilige zeventiende plaats (Watford) is drie punten.

Newcastle werd in oktober overgenomen door Public Investment Fund (PIF) uit Saoedi-Arabië en geldt sindsdien als de rijkste club ter wereld. Tot aan de transferperiode zal de nieuwe trainer Eddie Howe het uit moeten zingen met de huidige selectie.

Chelsea-doelman Edouard Mendy tastte mis bij een mislukte voorzet van Arthur Masuaku. Chelsea-doelman Edouard Mendy tastte mis bij een mislukte voorzet van Arthur Masuaku. Foto: Getty Images

Chelsea verliest, Liverpool wint in slotminuut

Chelsea opende tegen West Ham United na een klein half uur nog wel de score. Thiago Silva kopte raak na een corner. Jorginho bracht niet veel later doelman Édouard Mendy in de problemen met een korte terugspeelbal, de doelman maakte onder druk een lompe overtreding op Jarrod Bowen. Manuel Lanzini schoot de toegekende penalty feilloos binnen: 1-1.

Nog voor rust kwam Chelsea weer op voorsprong, met dank aan Hakim Ziyech. De oud-Ajacied gaf een strakke voorzet op Mason Mount en die schoot raak. West Ham kwam in de 56e minuut langszij door een schot van Bowen en pakte zelfs de overwinning. Mendy werd in de 86e minuut verrast door een mislukte voorzet van Arthur Masuaku en greep mis in de korte hoek: 3-2.

Liverpool kon een paar uur later de koppositie overnemen van Chelsea en slaagde daar op het nippertje in. 'The Reds' leken op 0-0 te blijven steken bij Wolverhampton, maar in de 94e minuut tekende Divock Origi op aangeven van Mohamed Salah voor de bevrijdende 0-1. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd.

Verder eindigde Southampton-Brighton & Hove Albion in 1-1. Bij de bezoekers stond Joël Veltman in de basis en bleven Kjell Scherpen en Jürgen Locadia op de bank. Nummer drie Manchester City kan na zaterdag de koploper zijn als het weet te winnen bij Watford. Die wedstrijd begint om 18.30 uur.

Stand in top Premier League 1. Liverpool 15-34 (+32)

2. Chelsea 15-33 (+26)

3. Manchester City 14-32 (+21)

4. West Ham United 15-27 (+9)

