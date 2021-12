Koploper Chelsea heeft zaterdag voor de tweede keer dit seizoen een nederlaag geleden in de Premier League. De ploeg van Hakim Ziyech, die aan de aftrap stond, gaf tegen West Ham United twee keer een voorsprong uit handen en verloor met 3-2.

Chelsea opende na een klein half uur nog de score in Oost-Londen. Thiago Silva zag zijn kopbal uit een corner van Jorginho via de grond, de vingertoppen van doelman Lukasz Fabianski en de paal in het doel verdwijnen. Direct daarna voorkwam hij een snelle gelijkmaker door de bal op zijn eigen doellijn weg te schieten.

De 1-1 viel in de eerste helft alsnog. Jorginho bracht doelman Édouard Mendy in de problemen met een korte terugspeelbal, de doelman maakte onder druk een lompe overtreding op Jarrod Bowen en scheidsrechter André Marriner wees naar de stip. Manuel Lanzini schoot de penalty feilloos binnen.

Nog voor rust kwam Chelsea weer op voorsprong, met dank aan Ziyech. De oud-Ajacied gaf een strakke voorzet op Mason Mount en die liet Fabianski kansloos met een volley in de korte hoek. West Ham kwam in de 56e minuut langszij door een schot van Bowen en pakte zelfs de overwinning. Mendy werd in de 86e minuut verrast door een mislukte voorzet van Arthur Masuaku en greep mis in de korte hoek.

Chelsea leed de eerste competitienederlaag sinds 25 september, toen Manchester City met 0-1 te sterk was. Ziyech was in de 64e minuut al naar de kant gehaald door trainer Thomas Tuchel. De Marokkaans international, die tegen West Ham voor zijn vierde assist van het seizoen tekende, moest plaatsmaken voor Callum Hudson-Odoi.

Door het verlies is de kans aanwezig dat Chelsea de koppositie in de Premier League verliest, want naaste belager Manchester City en nummer drie Liverpool kunnen 'The Blues' passeren. Liverpool speelt om 16.00 uur een uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers en City gaat op bezoek bij Watford (18.30 uur). West Ham staat door de zege steviger op de vierde plek.

Doelman Edouard Mendy tastte mis bij een mislukte voorzet van Arthur Masuaku. Foto: Getty Images

