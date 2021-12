Jan Smit begint op 1 januari als commercieel directeur bij FC Volendam. De zanger en presentator is al jaren als vicevoorzitter en bestuurslid betrokken bij de club die uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

"Vanaf 1 januari mag ik als commercieel directeur aantreden bij FC Volendam! Ik volg mijn hart, maar blijf natuurlijk ook gewoon zingen hè", schrijft Smit zaterdag op Twitter. De club heeft de nieuwe functie van de Volendammer nog niet bevestigd.

Sinds 1 december 2013 was Smit al bestuurslid algemene zaken bij FC Volendam. De zanger, die ook bekend is als presentator van onder meer Beste Zangers en het Eurovisie Songfestival van dit jaar, beheert ook de portefeuille cultuur en media en is vicevoorzitter.

Ruben Jongkind treedt over een maand als directeur opleidingen en samenwerkingen toe tot de directie van FC Volendam, die verder uit zakelijk directeur Richard de Weijze en technisch directeur Jasper van Leeuwen bestaat. De functie van Keje Molenaar als directeur externe betrekkingen vervalt per 1 januari.

FC Volendam heeft de ambitie om zo snel mogelijk naar de Eredivisie te promoveren. De Noord-Hollanders degradeerden in het seizoen 2008/2009 naar de Eerste Divisie en slaagden er sindsdien niet meer in om terug te keren naar het hoogste niveau.

Op dit moment ligt Volendam op koers voor rechtstreekse promotie. De ploeg van trainer Wim Jonk gaat na achttien speelronden aan kop in de Keuken Kampioen Divisie.