Danny Buijs ligt niet wakker van de geruchten die de ronde doen over zijn toekomst bij FC Groningen. Het contract van de trainer loopt na dit seizoen af en de Eredivisie-club zou al op zoek zijn naar een opvolger.

"De geruchten doen niet veel met me. Het is heel simpel: mijn contract loopt af. Als de club zou besluiten een andere trainer aan te stellen omdat ze dat beter vinden, dan is dat hun goed recht", zei Buijs vrijdagavond voor de wedstrijd van FC Groningen tegen PEC Zwolle (1-1) in gesprek met ESPN.

De 39-jarige Buijs is sinds de zomer van 2018 trainer van Groningen. In zijn eerste twee seizoenen leidde hij de 'Trots van het Noorden' naar een plek onder in het linkerrijtje. Vorig seizoen eindigde FC Groningen als zevende en plaatste de club zich voor de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Dit seizoen gaat het FC Groningen nog niet voor de wind. De formatie bleef tegen PEC voor de elfde keer dit seizoen zonder overwinning en bezet momenteel de twaalfde plek, waardoor de druk op Buijs is toegenomen en er ook wordt gespeculeerd over zijn toekomst.

Het Dagblad van het Noorden meldde deze week dat FC Groningen achter de schermen een lijntje zou hebben uitgegooid naar Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen, die over een aflopend contract beschikt in Deventer.

'Geruchten zijn soms waar, maar soms ook niet'

Onder de leiding van Van Wonderen doet Go Ahead Eagles het dit seizoen vooralsnog verdienstelijk. 'Kowet', dat vorig seizoen promotie naar de Eredivisie afdwong, staat na veertien speelronden op de negende plek. Buijs is ook op de hoogte van de speculaties over zijn positie.

"In de voetballerij zijn er vaak geruchten. Soms zijn ze waar, en soms niet. Voor mij maakt het niet zo veel uit. Ik moet één ding doen en dat is met dit team presteren", zei de trainer, die zelf in ieder geval nog niets weet over zijn toekomst.

"Ik ga ervan uit dat ze het mij vertellen als ze de keuze voor een andere trainer maken, maar ik heb nog niks concreets gehoord. Tot nu toe ga ik uit van de afspraak die wij hebben en dat is dat we na de winterstop met elkaar om tafel gaan."

Buijs kwam in zijn spelersloopbaan twee jaar uit voor FC Groningen, waarbij hij bezig is aan zijn eerste klus als hoofdtrainer op het hoogste niveau. De oud-middenvelder stond tussen 2014 en 2018 voor de groep van amateurclub Kozakken Boys.

