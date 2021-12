Ajax neemt Steven Berghuis op 19 december ook gewoon mee naar de uitwedstrijd tegen Feyenoord als er publiek welkom is in De Kuip. De 29-jarige aanvaller maakte afgelopen zomer de gevoelige overstap van Rotterdam naar Amsterdam en ontving sindsdien bedreigingen.

"Natuurlijk nemen we hem mee", zegt trainer Erik ten Hag over de inzetbaarheid van Berghuis in de Klassieker. "Come on, waarom zouden we dat niet doen? Bang? Als zijn veiligheid niet gewaarborgd kan worden, moeten we helemaal niet gaan."

Berghuis was de belangrijkste speler én aanvoerder van Feyenoord toen hij naar aartsrivaal Ajax vertrok, wat de al pikante transfer extra gevoelig maakte. De Oranje-international deed in augustus aangifte bij de politie van forse bedreigingen aan zijn adres en dat van zijn gezin.

In de Rotterdamse wijk Crooswijk verscheen een antisemitische muurschildering van Berghuis als slachtoffer van de Holocaust. Hoewel hij bij de meeste Feyenoord-fans nu 'persona non grata' is, ziet Ten Hag het vooral als een uitdaging om met hem tegen Feyenoord in De Kuip te spelen.

"Er zijn strategieën om je tegen vijandigheid te wapenen. We hebben pas bij Borussia Dortmund gespeeld, in een groot stadion met vijandigheid. Het gaat erom hoe wij als team en Steven zelf ermee omgaan. Daar ligt een prachtige uitdaging", zegt de coach.

Steven Berghuis was aanvoerder van Feyenoord toen hij de overstap maakte naar aartsrivaal Ajax. Steven Berghuis was aanvoerder van Feyenoord toen hij de overstap maakte naar aartsrivaal Ajax. Foto: Pro Shots

'Iedereen bij ons is blij met hem'

In zijn eerste maanden bij Ajax wist Berghuis zich direct in de basis te spelen, ten koste van Davy Klaassen. De rechtsbuiten, die door Ten Hag als aanvallende middenvelder wordt gebruikt, miste nog maar één wedstrijd en was in zijn eerste twintig officiële duels goed voor zeven doelpunten en evenzoveel assists.

"Ik denk dat iedereen bij ons blij is met hem", zegt Ten Hag. "Hij heeft het ongelooflijk naar zijn zin, ook vanwege de manier waarop wij voetballen. Ik zie hem groeien en denk dat er nog rek in zit."

Het is nog niet zeker dat er daadwerkelijk supporters welkom zijn bij Feyenoord-Ajax. De strengere maatregelen tegen het coronavirus gelden tot en met zaterdag 18 december. Het demissionaire kabinet beoordeelt de situatie op 14 december opnieuw.