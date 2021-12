Erik ten Hag heeft het gevoel dat hij er klaar voor is om de overstap naar een club in het buitenland te maken. De trainer van Ajax, die onlangs nog in verband werd gebracht met Newcastle United en Manchester United, benadrukt wel dat hij een langer verblijf in Amsterdam ook prima zou vinden.

"Ik wil zeker niet te hoog van de toren blazen en ik zie de krantenkoppen alweer voor me, maar ik denk zelf wel dat ik daar klaar voor ben, ja", aldus de 51-jarige Ten Hag, als hem wordt gevraagd naar een toekomstige stap naar het buitenland.

"Laat ik het zo zeggen: ik zou die uitdaging ooit graag aangaan. Maar ik ben er niet naar op jacht. Als straks blijkt dat die stap nooit komt, dan zal ik niet zeggen dat mijn trainerscarrière mislukt is."

De 51-jarige Ten Hag is sinds begin 2018 trainer van Ajax en boekte sindsdien vele successen. De in Haaksbergen geboren trainer leidde de Amsterdammers in de seizoenen 2018/2019 en 2020/2021 naar zowel de landstitel als de TOTO KNVB Beker. Ajax stond in het voorjaar van 2020 ook bovenaan toen de competitie voortijdig werd afgebroken vanwege corona.

Daarnaast schreef Ten Hag in het seizoen 2018/2019 historie door met Ajax de halve finales van de Champions League te bereiken. De Amsterdammers waren dit seizoen na vier groepswedstrijden al zeker van overwintering in het miljoenenbal en stelden onlangs ook de groepswinst veilig. Ten Hag verlengde zijn contract bij Ajax eind april al tot medio 2023.

'Ik maak dezelfde overwegingen als spelers voor een overstap'

Bij een aantal Europese topclubs viel de naam van Ten Hag in het afgelopen jaar toen de hoofdtrainer was ontslagen. Het streelt de tukker dat hij nu ook weer in Engeland wordt genoemd als mogelijke opvolger van interim-trainer Ralf Rangnick bij Manchester United aan het einde van het seizoen.

"Dat is leuk, ik voel zo erkenning. Maar ik focus me op Ajax", benadrukt hij. "Ik maak dezelfde overwegingen als spelers voor een overstap. Dat ik hier nu zit en mijn contract nog dit jaar heb verlengd, zegt dat ik hier happy ben. Het zou zomaar denkbaar kunnen zijn dat ik dat volgend jaar weer doe."

Ten Hag, die eerder hoofdcoach was van Go Ahead Eagles, het tweede elftal van Bayern München en FC Utrecht, vindt dat hij een betere trainer is geworden bij Ajax. "Dat mag ik toch wel hopen. Ik heb nu nog beter overzicht over het geheel, want er komen ontzettend veel aspecten op je pad. Ik weet nog beter hoe de hazen lopen."

"Ik denk dat ik die processen steeds beter weet te begeleiden. In de huidige voetbalwereld is de trainer veel meer een manager ook. Als ik ooit de stap naar het buitenland maak, dan zal ik me moeten inleven in de buitenlandse cultuur. Niet alleen in de voetbalcultuur, maar ook de sociaal-emotionele cultuur."