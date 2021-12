PEC Zwolle is er vrijdagavond net niet in geslaagd om zijn tweede zege van het Eredivisie-seizoen te boeken. Door een eigen doelpunt van de hekkensluiter hield FC Groningen nog een punt over aan het thuisduel: 1-1.

Mees de Wit maakte met een afstandsschot al vroeg de openingstreffer voor PEC. Het zwak spelende Groningen stelde daar teleurstellend weinig tegenover, maar werd diep in de tweede helft geholpen door een eigen doelpunt van Thomas van den Belt: 1-1.

PEC greep zo naast de gewenste zege, nadat er eind oktober wel van Heracles Almelo werd gewonnen. Sinds het opstappen van trainer Art Langeler pakte de ploeg uit Zwolle twee punten uit drie duels onder opvolger Dick Schreuder. PEC is daardoor nog altijd hekkensluiter in de Eredivisie, met drie punten achterstand op Fortuna Sittard.

Groningen vond met zeven punten uit de voorgaande drie duels eindelijk de weg omhoog na een zwakke seizoenstart, maar de ploeg van Danny Buijs staat na het gelijkspel tegen PEC slechts dertiende.

Mees de Wit loopt juichend weg na zijn fraaie openingstreffer. Mees de Wit loopt juichend weg na zijn fraaie openingstreffer. Foto: Pro Shots

De Wit scoort met fraaie uithaal van afstand

Groningen begon nog goed aan de wedstrijd in de lege Euroborg, maar een snelle goal van clubtopscorer Cyril Ngonge werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Enkele minuten later was het aan de overkant wel raak.

De Wit haalde in de veertiende minuut van zo'n 25 meter hard uit. Hoewel de bal bijna recht op het doel af ging, was het effect Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh te machtig: 0-1.

Het was de derde competitietreffer voor de 23-jarige De Wit, die daarmee clubtopscorer is bij de degradatiekandidaat. PEC kwam dit seizoen niet verder dan het schamele totaal van acht treffers, verreweg het minst van alle clubs in de Eredivisie.

Veel duels en weinig goed voetbal vrijdag in Groningen. Veel duels en weinig goed voetbal vrijdag in Groningen. Foto: Pro Shots

Ongelukkige Van den Belt helpt Groningen aan gelijkmaker

In het vervolg van de wedstrijd wist PEC niet meer te scoren, ondanks aardige kansen voor Dean Huiberts (schuiver voorlangs) en Gervane Kastaneer (kopbal gestopt door Leeuwenburgh).

Bij Groningen zorgde spits Jørgen Strand Larsen voor het meeste gevaar. De Noor stuitte eerst op PEC-doelman Kostas Lamprou en wachtte later net te lang met uithalen, zodat verdediger Siemen Voet de bal kon wegtikken.

Door het gebrek aan Groningse stootkracht was het eigenlijk geen verrassing dat de gelijkmaker een eigen treffer van PEC was. Een kwartier voor tijd kopte de jonge verdediger Van den Belt een hoekschop bij de eerste paal achter zijn eigen keeper.

In het laatste kwartier was er nog maar één echte kans. Bij een Zwolse corner in blessuretijd kopte Voet op de bovenkant van de lat, waardoor beide ploegen een puntje mochten bijschrijven.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie