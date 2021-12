FC Volendam heeft vrijdag puntenverlies geleden op bezoek bij laagvlieger Helmond Sport. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie bleef in het SolarUnie Stadion steken op 1-1, terwijl NAC Breda een mooie avond beleefde tegen FC Den Bosch (0-5).

Arno Van Keilegom zette Helmond Sport na 39 minuten verrassend op een 1-0-voorsprong tegen Volendam, maar vijf minuten later was het weer gelijk. Martijn Kaars tekende op aangeven van topscorer Robert Mühren voor de 1-1 en daar bleef het bij.

Ondanks de misstap blijft Volendam koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Wim Jonk heeft vier punten voorsprong op nummer twee Excelsior, die maandag op bezoek gaat bij Jong AZ. Ook nummer drie FC Emmen, nummer vier Jong Ajax, nummer vijf De Graafschap en nummer zes ADO Den Haag komen dan pas in actie.

NAC Breda boekte tegen FC Den Bosch na weken van malheur de tweede overwinning op rij. De 0-5 in het Brabantse onderonsje in De Vliert tegen FC Den Bosch is de grootste overwinning tot dusver dit seizoen van NAC. Ralf Seuntjens tekende voor de 0-1-ruststand en in de tweede helft waren Kaj de Rooij, Boris van Schuppen, Thom Haye en Pjotr Kestens trefzeker. Door de ruime overwinning staat NAC negende met een punt voorsprong op FC Den Bosch.

Keuken Kampioen Divisie-speelronde 18 Vrijdag: Dordrecht-Roda JC 2-5

Vrijdag: MVV-TOP Oss 1-1

Vrijdag: Den Bosch-NAC 0-5

Vrijdag: Telstar-VVV 1-3

Vrijdag: Almere-Eindhoven 2-0

Vrijdag: Helmond-Volendam 1-1

Maandag: Jong Ajax-FC Emmen

Maandag: Jong Utrecht-ADO

Maandag: Jong PSV-De Graafschap

Maandag: Jong AZ-Excelsior

Thom Haye maakte met een vrije trap de 0-4 voor NAC tegen FC Den Bosch. Thom Haye maakte met een vrije trap de 0-4 voor NAC tegen FC Den Bosch. Foto: Pro Shots

Vente scoort drie keer in een helft

FC Eindhoven blijft zevende door een 2-0-nederlaag op bezoek bij Almere City. Lance Duijvestijn was kort voor rust trefzeker voor de thuisploeg en aan het begin van de tweede helft maakte Jonas Arweiler de tweede goal voor Almere, dat anderhalve week geleden trainer Gertjan Verbeek ontsloeg. Tim Bakens neemt nu de honneurs waar in het Yanmar Stadion.

Middenmoter Roda JC was dankzij een uitblinkende Dylan Vente met 2-5 te sterk voor FC Dordrecht. De oud-Feyenoorder scoorde drie keer na rust (de 1-2, 1-4 en 2-5). Patrick Pflücke en Xian Emmers maakten de andere doelpunten voor de Limburgers en namens Dordrecht waren Mathis Suray en Stijn Meijer trefzeker.

TOP Oss leek tegen MVV Maastricht op weg naar de vierde overwinning van het seizoen, na de 0-1 van Jearl Margaritha in de dertigste minuut. In de extra tijd voorkwam Mart Remans een nederlaag voor de thuisploeg (1-1).

VVV-Venlo zegevierde op bezoek bij Telstar met 1-3 door goals van Mitchell van Rooijen, Brian Koglin en Yahcuroo Roemer. Namens de thuisclub scoorde Özgür Aktas.

Vreugde bij VVV-Venlo, dat met 1-3 won bij Telstar. Vreugde bij VVV-Venlo, dat met 1-3 won bij Telstar. Foto: Pro Shots

