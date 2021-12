Ibrahim Sangaré is vrijdag uitgeroepen tot Speler van de Maand november in de Eredivisie. De middenvelder van PSV kreeg op basis van statistieken en stemmen van supporters de voorkeur.

PSV speelde in november drie Eredivisie-wedstrijden en daarin was de defensieve middenvelder Sangaré tweemaal trefzeker. De Ivoriaan, die donderdag 24 jaar werd, was in de Eredivisie de middenvelder met de meeste doelpogingen (9) en succesvolle passes (207). Daarnaast veroverde hij 32 keer de bal.

Sangaré is na Bruma in augustus de tweede PSV'er die dit seizoen speler van de maand is geworden. In september ging de prijs naar Feyenoorder Guus Til en in oktober was Luuk Brouwers van Go Ahead Eagles de beste.

De prijs voor het beste talent van de maand ging naar Ajacied Jurriën Timber. De twintigjarige verdediger hoefde met zijn ploeg geen enkele tegentreffer toe te staan in november. Timber veroverde 31 keer de bal en liefst 90,7 procent van zijn passes kwam aan bij een ploeggenoot. Met de bal aan de voet legde hij liefst 923 meter af.

Timber kreeg de prijs van grootste talent ook al in september. Vorige maand was de eer voor NEC-spits Elayis Tavsan en in de eerste maand van het seizoen kreeg zijn ploeggenoot Ali Akman de trofee.

Jurriën Timber werd voor de tweede keer tot talent van de maand verkozen. Foto: Bastiaan Heus

Vier Ajacieden is team van de maand

Koploper Ajax is voor de vierde keer de hofleverancier van het elftal van de maand in de Eredivisie. Behalve Timber hebben ook Dusan Tadic, Daley Blind en Noussair Mazraoui en plekje gekregen.

PSV levert behalve Sangaré ook Bruma. Daarnaast hebben Lars Unnerstall (FC Twente), Nick Bakker (sc Heerenveen), Riechedly Bazoer (Vitesse), Bryan Linssen (Feyenoord) en Jørgen Strand Larsen (FC Groningen) een plek in het elftal van de maand verdiend.