Mark Parsons begint in mei volgend jaar bij de KNVB aan de cursus voor het hoogste trainersdiploma. De bondscoach van de Oranjevrouwen voldoet momenteel nog niet aan de Europese eisen voor trainers.

De 35-jarige Parsons begon in september als opvolger van Sarina Wiegman, die na vier jaar naar Engeland vertrok. Onder leiding van de Engelsman, die tot november de functie combineerde met het trainerschap bij het Amerikaanse Portland Thorns, wil het nog niet vlotten bij de Oranjevrouwen.

Nederland speelde bij het debuut van Parsons gelijk tegen Tsjechië en vorige week ontsnapte Oranje door een doelpunt van Stefanie van der Gragt in de extra tijd aan een nederlaag tegen de Tsjechen. Parsons arriveerde in oktober ook nog een paar dagen te laat bij de Oranjevrouwen, omdat hij zijn vlucht vanuit de Verenigde Staten had gemist.

Na het behalen van het hoogste trainersdiploma kunnen coaches overal aan de slag in het betaald voetbal. Naast Parsons zijn ook Mounir Azaoum (De Graafschap), Anthony Correia (Katwijk), Anoush Dastgir (bondscoach Afghanistan), Giovanni Franken (ADO Den Haag), Matthias Kohler (FC Volendam), Mark Otten (NEC), Johan Plat (FC Volendam) en Jan Sierksma (AZ) toegelaten tot de cursus, die in mei van start gaat.

De afgelopen maanden was er nog veel te doen over de trainerscursus bij de KNVB. Recordinternational Wesley Sneijder stopte in november met de verkorte cursus, omdat hij niet op één lijn met de voetbalbond zat over de inhoud van de opleiding.