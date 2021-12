PSV kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht weer een beroep doen op Cody Gakpo en Noni Madueke. De twee buitenspelers zijn hersteld van blessures en trainden deze week volledig mee bij de Eindhovenaren.

De 22-jarige Gakpo was bijna anderhalve maand uitgeschakeld nadat hij eind oktober een enkelblessure had opgelopen in de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco. Na een luchtduel landde de linksbuiten, die dit seizoen al vijf keer trefzeker was en acht assists gaf, verkeerd op het veld.

Madueke speelde tegen Monaco eveneens zijn laatste wedstrijd tot dusver. De negentienjarige aanvaller liep in dat duel een spierblessure op. Voor PSV was de afwezigheid van de Brit eveneens een flinke aderlating. Hij scoorde deze jaargang al zes keer.

Trainer Roger Schmidt wilde nog niet zeggen of beide aanvallers zaterdag tot de wedstrijdselectie van PSV behoren. "We moeten op een goede manier kijken hoe we hen terug kunnen brengen voor de laatste periode van dit kalenderjaar", zei Schmidt vrijdag op zijn persconferentie.

Jordan Teze keert terug van een blessure bij PSV. Jordan Teze keert terug van een blessure bij PSV. Foto: ANP

Teze keert terug, Max nog onzeker na coronabesmetting

Naast Gakpo en Madueke keert ook Jordan Teze terug bij PSV. De verdediger raakte vorige maand in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard geblesseerd. Philipp Max is hersteld van een coronabesmetting, maar hij heeft nog niet alle trainingsoefeningen kunnen doen en is daardoor een vraagteken voor het duel in het Philips Stadion.

Alleen Ryan Thomas en Eran Zahavi zitten nog in de flink uitgedunde ziekenboeg van PSV. Thomas is tot na de winterstop uitgeschakeld door een knieblessure, terwijl Zahavi eveneens dit jaar niet meer in actie komt door knieklachten.

PSV-FC Utrecht begint zaterdag om 16.30 uur. PSV bezet de derde plaats in de Eredivisie en heeft vijf punten minder dan koploper Ajax, al hebben de Amsterdammers een wedstrijd meer gespeeld. FC Utrecht staat vierde.

