Volgens Xavi blijft Frenkie de Jong voorlopig gewoon bij FC Barcelona. De Nederlander werd in diverse Spaanse media in verband gebracht met enkele Europese topclubs, maar de 'Barça'-coach wil daar niets van weten.

"Frenkie is niet te koop", zei Xavi vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de competitiewedstrijd van FC Barcelona tegen Real Betis van zaterdag (aftrap 16.45 uur). De Jong werd gelinkt aan Manchester City en Bayern München.

"De Jong speelde ook een geweldige wedstrijd tegen Villarreal (zaterdag, red.)", vervolgde Xavi. "Hij scoorde, bewoog veel tussen de linies en gaf twee of drie geweldige passes richting hun doel. Dat is de Frenkie die we willen zien."

De 24-jarige De Jong speelt sinds de zomer van 2019 bij FC Barcelona en kwam inmiddels al tot 109 officiële optredens (tien doelpunten en veertien assists). Ook onder Xavi is de oud-Ajacied een vaste waarde op het Catalaanse middenveld. De Jong ligt nog vast tot medio 2026.

Lionel Messi won opnieuw de Ballon d'Or. Foto: AFP

Xavi: 'Vind dat Messi de Ballon d'Or heeft verdiend'

Xavi vindt het daarnaast terecht dat Lionel Messi maandag voor de zevende keer in zijn carrière de Ballon d'Or won. Vooral vanuit Duitsland was er de nodige kritiek op de keuze, maar de oud-ploeggenoot van Messi is het daar niet mee eens.

"Ik vind dat Messi de Ballon d'Or heeft verdiend", aldus Xavi. "Ik zie zijn uitverkiezing als een vorm van gerechtigheid. Ik wil ook Pedri (winnaar van de Kopa Trofee voor spelers tot 21 jaar, red.) feliciteren, hij nodigde het hele team uit voor een diner."

Xavi zit zaterdag voor de vierde keer op de bank als coach van Barcelona. De vorige twee competitiewedstrijden werden onder zijn leiding gewonnen.

