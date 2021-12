Justin Bijlow is vrijdag teruggekeerd op het trainingsveld bij Feyenoord na een coronabesmetting. Het is alleen nog onduidelijk of de eerste doelman zondag ook onder de lat staat in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

De 23-jarige Bijlow testte vorige week dinsdag positief op het coronavirus en miste sindsdien de wedstrijd tegen Slavia Praag (2-2) in de Conference League en de Eredivisie-duels met FC Twente (0-0) en Heracles Almelo (2-1-zege). Vrijdag stond hij voor het eerst weer op de trainingsveld, al trainde hij niet met de groep mee.

"Het ging goed, maar het is altijd afwachten hoe hij hierop reageert", aldus trainer Arne Slot vrijdag op zijn persconferentie. "Dat is morgen ook zo, als hij hopelijk met de groep meetraint. Het blijft een race tegen de klok voor zondag."

Bijlow beleeft tot dusver een sterk seizoen bij Feyenoord. De Rotterdammer was tot op heden de eerste doelman bij de vijftienvoudig landskampioen en werd ook eerste keeper bij het Nederlands elftal. Voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen meldde hij zich echter af omdat hij niet helemaal fit was.

Ofir Marciano was de vervanger van Bijlow bij Feyenoord. De Israëliër maakte geen onuitwisbare indruk onder de Rotterdamse lat, ook al verloor Feyenoord nog niet met hem in het duel. Tegen Slavia Praag was hij schuldig aan beide tegentreffers.

Arne Slot vindt dat Ajax makkelijker zijn wedstrijden wint dan Feyenoord.

'Ajax wint makkelijker dan wij'

Slot werd op zijn persconferentie ook gevraagd naar de titelrace in de Eredivisie. Feyenoord staat na veertien duels maar vier punten achter op koploper Ajax, al hebben de Amsterdammers één wedstrijd meer gespeeld.

"Ajax wint heel gemakkelijk zijn wedstrijden", aldus Slot. "Dat doen ze makkelijker dan wij, maar aan het einde van de rit staan we één verliespunt op ze achter. We weten ook dat we de komende weken een heel druk programma krijgen."

"Bij ons kost het wat meer moeite en statistisch gezien doen zij het wat beter. Ik heb donderdag Ajax gekeken en ze kwamen makkelijk tot de goals: de 1-0 uit een schot van afstand en de 2-0 uit een corner. Het zou prettig zijn als wij onze gecreëerde kansen wat vaker benutten."

Feyenoord-Fortuna Sittard begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Op de laatste speeldag voor de winterstop, op 18 december, speelt Feyenoord in eigen huis De Klassieker tegen Ajax.

