Oud-voetballer Horst Eckel is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden. De voormalige middenvelder was de laatste nog levende speler die speelminuten maakte in de WK-finale van 1954 tussen het toenmalige West-Duitsland en Hongarije.

West-Duitsland versloeg 67 jaar geleden het favoriete Hongarije van Ferenc Puskás na een vroege 0-2-achterstand met 3-2. De destijds 22-jarige Eckel was de jongste speler aan de kant van de Duitsers.

Net als Fritz Walter kreeg hij op dat WK in Zwitserland in alle wedstrijden speeltijd van bondscoach Sepp Herberger. De middenvelder had vanwege zijn snelheid de bijnaam 'de windhond'. Hij speelde in totaal 32 interlands.

In de Duitse competitie vierde Eckel successen met 1. FC Kaiserslautern, waarmee hij twee keer landskampioen werd (1951 en 1953). In ruim tweehonderd wedstrijden maakte hij 64 doelpunten. Kort voor zijn dood werd Eckel opgenomen in de Hall of Fame van het Duitse voetbal.

De spelers uit de WK-ploeg van 1954 worden in Duitsland vaak 'de helden van Bern' genoemd. Eckel had naar eigen zeggen niets met die term. "Ik ben toch gewoon een normaal mens", zei hij vaak.