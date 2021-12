Openbaar aanklagers in Italië hebben opdracht gegeven tot een nieuwe huiszoeking bij Juventus. Onder meer de verkoop van Cristiano Ronaldo aan Manchester United wordt nader onderzocht. De 'Oude Dame' zou tussen 2019 en 2021 hebben gerommeld met de transferwaardes van spelers om de balans op orde te krijgen.

Het beursgenoteerde Juventus, dat vrijdag 3,4 procent aan beurswaarde verloor, zou de afgelopen jaren bewust de transferwaarde van bepaalde spelers hoger hebben ingeschaald en facturen hebben opgesteld voor niet-bestaande transacties. Volgens justitie gaat het in totaal om zo'n 50 miljoen euro aan verdachte transacties.

Vorige week kreeg Juventus al bezoek van opsporingsdiensten. In opdracht van justitie werden kantoren van de club in Turijn en Milaan doorzocht. Voorzitter Andrea Agnelli, vicevoorzitter Pavel Nedved en voormalig technisch directeur Fabio Paratici, nu in dienst van Tottenham Hotspur, zijn de verdachten in de zaak.

Juventus zegt mee te werken aan het onderzoek. De club ontving zo'n 23 miljoen euro voor de verkoop van de 36-jarige Ronaldo aan United en dat bedrag kan met bonussen oplopen tot 31 miljoen euro.

Cristiano Ronaldo keerde afgelopen zomer terug bij Manchester United. Cristiano Ronaldo keerde afgelopen zomer terug bij Manchester United. Foto: EPA

Italiaanse bond opende dit jaar al onderzoek naar transfers

De Italiaanse voetbalbond opende eerder dit jaar al een onderzoek naar tientallen transfers in de Serie A. In totaal gaat het om 62 transfers in de periode tussen 2019 en 2021. De grootste transfer die wordt onderzocht, is die van Victor Osimhen. Hij verhuisde vorig jaar van Lille OSC naar Napoli.

In Italië zijn ruiltransacties al enige tijd onderwerp van gesprek. Bij het ruilen van spelers is het moeilijk om een precieze marktwaarde vast te stellen en daar zouden clubs misbruik van maken.

Volgens Italiaanse media heeft toezichthouder Covisoc een gedetailleerd rapport gestuurd naar de aanklager en Gabriele Gravina, de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond.