Ralf Rangnick heeft zich twee dagen voor zijn debuutwedstrijd bij Manchester United positief uitgelaten over Cristiano Ronaldo. Engelse media melden dat de Portugees het slachtoffer zou kunnen worden van de nieuwe speelstijl, maar de interim-coach heeft vooral bewondering voor zijn sterspeler.

"Je moet je speelstijl altijd aanpassen aan de spelers die je tot je beschikking hebt. Wat betreft Ronaldo: ik heb nog nooit iemand van 36 jaar zó fit gezien. Maar het gaat niet alleen om hem, ik wil de ploeg als één geheel ontwikkelen", zei Rangnick vrijdag op zijn eerste persconferentie als interim-manager van Manchester United.

Ronaldo gaf donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Arsenal (3-2) direct zijn visitekaartje af door United met twee doelpunten de overwinning te bezorgen. De aanvaller staat nu op 801 doelpunten in zijn carrière en is de eerste profvoetballer ooit die op het hoogste niveau minstens 800 keer heeft weten te scoren.

In de wedstrijd tegen Arsenal zag de 63-jarige Rangnick vanaf de tribune Ronaldo excelleren, maar zag hij ook precies waar het aan schort bij Manchester United. De oud-coach van RB Leipzig, die het seizoen afmaakt als interim-trainer na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer, wil zo snel mogelijk meer balans aanbrengen.

"Het is duidelijk dat er genoeg talent en ervaring in de selectie zit, maar we hadden tegen Arsenal drie doelpunten nodig om de wedstrijd te winnen. Gemiddeld krijgen we per wedstrijd bijna twee treffers tegen en dat zijn er te veel. Voor de fans zijn wedstrijden als die van gisteren leuk, maar een coach wil niet te veel dergelijke duels zien", aldus Rangnick.

Cristiano Ronaldo, die donderdagavond de achthonderdste treffer uit zijn loopbaan maakte, wordt geprezen door interim-coach Ralf Rangnick. Cristiano Ronaldo, die donderdagavond de achthonderdste treffer uit zijn loopbaan maakte, wordt geprezen door interim-coach Ralf Rangnick. Foto: Getty Images

'Misschien blijf ik nog wel langer'

Naar verwachting wordt Rangnick na dit seizoen opgevolgd door een trainer die permanent aan de slag gaat bij Manchester United, maar dat is nog niet helemaal zeker. De Duitser, die na dit seizoen twee jaar in een adviserende rol verdergaat op Old Trafford, sluit niet uit dat hij langer voor de groep blijft staan.

"De mensen met wie ik gesproken heb, hadden het heel duidelijk over een rol van zes maanden. We hebben niet gesproken over wat er in de zomer gaat gebeuren. We zullen zien wat er gebeurt. Als alles goed gaat, kan het misschien goed zijn om nog een jaar door te gaan. Maar dat is nu nog puur hypothetisch", aldus Rangnick, die begin dit jaar nog werd benaderd door Chelsea.

"Dat was in februari, maar het ging om een periode van slechts vier maanden. Hier gaat het om 6,5 maand en daarna een adviserende rol van twee jaar. Als een club als Manchester United contact met je zoekt en je een dergelijke functie aanbiedt, dan kun je dat onmogelijk negeren."

Rangnick begint zondag aan zijn tijdelijke klus bij Manchester United, de huidige nummer zeven in de Premier League. 'The Red Devils' spelen dan een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League