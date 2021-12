Scheidsrechter Edwin van de Graaf staat nog altijd achter zijn besluit om het doelpunt van Ajax-spits Sébastien Haller tegen Willem II (5-0-zege) van donderdagavond af te keuren. De geschrapte treffer had geen gevolgen voor de einduitslag, maar leverde wel de nodige discussie en kritiek op.

De 27-jarige Haller werkte in de eerste helft in buitenspelpositie binnen, maar de pass van aangever Dusan Tadic werd nog getoucheerd door middenvelder Driess Saddiki. Daardoor werd buitenspel opgeheven en besloot Van de Graaf de treffer goed te keuren, maar na ingrijpen van de VAR zette hij er alsnog een streep door.

"De vraag is of hij (Saddiki, red.) de bal bewust speelde of de bal alleen raakte", legde scheidsrechter Van de Graaf na afloop bij ESPN uit. "Reageert hij op een pass of doet hij daadwerkelijk bewust een poging om de bal te spelen en heeft hij er controle over? Dat zijn vragen die we moesten beantwoorden. Ik sta achter mijn besluit."

Van de Graaf, die oordeelde dat Saddiki de bal niet bewust (genoeg) toucheerde, vindt het logisch dat de VAR hem naar het scherm sommeerde. "Er kwam een stukje interpretatie bij kijken en dan moet de scheidsrechter altijd naar het scherm. Het liefst zie ik alleen maar doelpunten, maar we zijn ervoor om de regels goed toe te passen. Het blijft lastig. Zeker bij buitenspel kan het soms superingewikkeld zijn."

Aanvoerder Tadic, die zijn assist in rook zag opgaan, noemde het besluit na afloop "ongelooflijk". "Dit is een fout van de speler van Willem II. Ik wilde de bal chippen. Mijn pass ging niet naar Haller, die stond ergens anders. Het is duidelijk dat dit een doelpunt had moeten zijn", zei de balende Serviër.

Eredivisie-topscorer Haller slaagde er door de ingreep van de VAR niet in zijn tiende competitietreffer van het seizoen te maken, maar de zege van Ajax kwam geen moment in gevaar. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam na rust nog twee keer tot scoren en verstevigde de koppositie.

Scheidsrechter Erwin van de Graaf kon bij Dusan Tadic niet op veel begrip rekenen.

