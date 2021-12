Clubicoon Michael Carrick heeft donderdag na de 3-2-zege op Arsenal zijn contract ingeleverd bij Manchester United. De assistent, die de honneurs waarnam nadat manager Ole Gunnar Solskjaer werd ontslagen, ziet voor zichzelf geen rol meer weggelegd na de komst van Ralf Rangnick.

Onder leiding van Carrick bleef Manchester United ongeslagen. De huidige nummer zeven van de Premier League won ruim een week geleden in de Champions League van Villarreal (0-2) en hield in de competitie koploper Chelsea op een gelijkspel (1-1). Daar kwam donderdag de 3-2-zege op Arsenal bij, waarna hij zijn besluit kenbaar maakte.

"Na lang wikken en wegen heb ik besloten dat dit het juiste moment is om de club te verlaten", aldus Carrick in een verklaring. "Ik wil alle spelers bedanken en speciaal de mensen achter de schermen. Het was me een waar genoegen om zulke lange dagen met deze mensen te maken en het heeft me vriendschappen voor het leven opgeleverd."

Carrick gaat in zijn verklaring niet in op de reden van zijn vertrek. De voormalig Engelse international was assistent bij Manchester United nadat hij in 2018 een punt achter zijn loopbaan had gezet. Hij was de rechterhand van José Mourinho en dus Solskjaer.

De veertigjarige Carrick geldt als een clubicoon van Manchester United. Tussen 2006 en 2018 speelde de oud-middenvelder 464 wedstrijden voor de Engelse recordkampioen en won hij vijf landstitels en één keer de Champions League met 'The Red Devils'.

Rangnick is afgelopen maandag begonnen aan zijn klus bij Manchester United. De Duitser, die donderdag tegen Arsenal op de bank ontbrak omdat zijn werkvergunning nog niet rond was, is tot het einde van het seizoen aangesteld. Daarna blijft de oud-trainer van RB Leipzig aan als adviseur. Komende zondag debuteert hij als coach van United in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.