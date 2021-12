Ajax-trainer Erik ten Hag zag zijn ploeg donderdag tegen Willem II precies doen waarop hij hoopte. Al vroeg in de eerste helft werd in de Johan Cruijff ArenA ruim afstand genomen van de Tilburgers, waarna de score na rust opliep naar 5-0.

"We hebben de tegenstander overklast", reageerde Ten Hag bij ESPN. "Willem II heeft van ons geen moment het gevoel gekregen dat er iets te halen viel. We hebben snel kansen gecreëerd en doelpunten gemaakt."

Door twee goals van Antony en een van Lisandro Martínez stond het al binnen 25 minuten 3-0. Daarna trok Willem II zich massaal terug in de hoop de schade te beperken. Dat lukte enigszins, want daarna vonden alleen Davy Klaassen en Danilo nog het net.

"Als de tegenstander zo verdedigend gaat spelen valt het niet mee om nog meer te scoren", gaf Ten Hag aan. "Maar we waren constant in beweging, al kan de afstemming tussen aangever en ontvanger soms wat beter. Al zit er progressie in en dat zie je terug in de resultaten."

'Extra knap dat we weinig goals incasseren'

Ajax heeft na vijftien speelronden het indrukwekkende doelsaldo van 48 doelpunten voor en slechts twee tegen. "We spelen superaanvallend, dan is het extra knap dat je zo weinig kansen weggeeft", vindt de trainer. "Dat komt omdat we met elf man aanvallen en met elf man verdedigen."

De wedstrijd werd al op donderdag gespeeld, omdat de KNVB rekening houdt met de Europese verplichtingen van Ajax, dat het dinsdag in de Champions League opneemt tegen Sporting CP. Dat duel is echter nauwelijks meer van belang, omdat de Amsterdammers al zeker zijn van groepswinst en een plaats in de achtste finales.

"Maar die wedstrijd willen we ook gewoon winnen", blikt Ten Hag vooruit. "Of ik dan met een B-ploeg ga spelen? Ik denk niet in A- en B-ploegen. Maar we zijn december goed begonnen en willen dat een vervolg geven."

De korte winterstop zal Ajax vervolgens benutten om op trainingskamp te gaan in Portugal. "Het is de bedoeling dat we daar in de eerste week van januari naar toe gaan", vertelde Ten Hag. Ajax vertrok vorig seizoen in de winter niet naar het buitenland vanwege corona.

