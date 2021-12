Tottenham Hotspur heeft donderdag goede zaken gedaan in de Premier League. Mede door een kolderiek eigen doelpunt was de ploeg van manager Antonio Conte thuis met 2-0 te sterk voor stadgenoot Brentford.

Tottenham kwam na twaalf minuten op voorsprong in het Tottenham Hotspur Stadium. Pontus Jansson van Brentford wilde een voorzet van Son Heung-min onschadelijk maken, maar kopte de bal vervolgens hard in het gezicht van zijn ploeggenoot Sergi Canós, waarna de doelman van Brentford kansloos was.

Halverwege de tweede helft schoot Son de thuisploeg in veilige haven. Uit een counter behield Sergio Reguilón het overzicht, waarna de Zuid-Koreaan niet faalde voor een leeg doel: 2-0. Daarna werd er niet meer gescoord in Londen.

Door de zege vindt Tottenham langzaam de weg omhoog in de Premier League. Na een mindere start, die manager Nuno de kop kostte, staan de 'Spurs' op de zesde plaats. Tottenham heeft nog een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie. Brentford bezet de twaalfde plek op de ranglijst.

Steven Bergwijn begon bij Tottenham op de reservebank en viel drie minuten voor tijd in. De Oranje-international wordt momenteel in verband gebracht met Ajax, al zei manager Conte onlangs dat hij de komende periode op de aanvaller rekent.

Momenteel wordt ook Manchester United-Arsenal afgewerkt in de Premier League. Het duel op Old Trafford is om 21.15 uur begonnen.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van het kolderieke eigen doelpunt te bekijken.

