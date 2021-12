Cristiano Ronaldo heeft Manchester United weer eens de zege bezorgd in de Premier League. Mede dankzij het achthonderdste doelpunt van de Portugees wonnen 'The Red Devils' donderdag thuis met 3-2 van Arsenal. Tottenham Hotspur vond de weg naar boven door een solide overwinning op Brentford.

United was na dertien minuten nog op merkwaardige wijze op achterstand gekomen op Old Trafford. Doelman David De Gea lag op de grond nadat zijn teamgenoot Fred op zijn tenen ging staan, waarna Arsenal-speler Emile Smith Rowe de bal in het lege doel schoot. Scheidsrechter Martin Atkinson keurde de treffer in eerste instantie af, maar draaide zijn beslissing weer terug na een ingreep van de VAR.

Op slag van rust kwam United dankzij Bruno Fernandes op gelijke hoogte, waarna vlak na de onderbreking Ronaldo zijn achthonderdste doelpunt in zijn loopbaan maakte. De 36-jarige superster is daarmee de eerste voetballer aller tijden die deze grens breekt. Eerder had hij al het doelpuntenrecord van Pelé (767 officiële goals) gebroken.

Het doelpunt van Ronaldo viel in de week dat de Portugees slechts als zesde eindige in de verkiezing om de Gouden Bal, die voor de zevende keer werd gewonnen door Ronaldo's rivaal Lionel Messi. Ronaldo uitte ook nog eens forse kritiek op de organisator.

Vlak na de 2-1 van Ronaldo maakte Arsenal gelijk via Martin Ødegaard, die de bal na een fraaie voetbeweging binnenschoot. United ging alsnog met de zege aan de haal. Ronaldo benutte in de zeventigste minuut een strafschop, wat alweer zijn elfde doelpunt van het seizoen was. Daarna werd er niet meer gescoord in Manchester.

Door de nipte zege maakt United een einde aan een reeks van drie achtereenvolgende competitiewedstrijden zonder overwinning. De ploeg van interim-trainer Michael Carrick, die komend weekend wordt afgelost door nieuwbakken manager Ralf Rangnick, staat zevende. Arsenal bezet de vijfde plaats. Carrick kondigde na de winst zijn vertrek aan bij Manchester United.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de achthonderdste goal van Cristiano Ronaldo te bekijken.

Kolderieke eigen goal helpt Tottenham aan zege

Eerder op de avond deed Tottenham Hotspur goede zaken in de Premier League. Mede door een kolderiek eigen doelpunt was de ploeg van manager Antonio Conte thuis met 2-0 te sterk voor stadgenoot Brentford.

Tottenham kwam na twaalf minuten op voorsprong in het Tottenham Hotspur Stadium. Pontus Jansson van Brentford wilde een voorzet van Son Heung-min onschadelijk maken, maar kopte de bal vervolgens hard in het gezicht van zijn ploeggenoot Sergi Canós, waarna de doelman van Brentford kansloos was.

Halverwege de tweede helft schoot Son de thuisploeg in veilige haven. Uit een counter behield Sergio Reguilón het overzicht, waarna de Zuid-Koreaan niet faalde voor een leeg doel: 2-0. Daarna werd er niet meer gescoord in Londen.

Door de zege vindt Tottenham langzaam de weg omhoog in de Premier League. Na een mindere start, die manager Nuno de kop kostte, staan de 'Spurs' op de zesde plaats. Tottenham heeft nog een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie. Brentford bezet de twaalfde plek op de ranglijst.

Steven Bergwijn begon bij Tottenham op de reservebank en viel drie minuten voor tijd in. De Oranje-international wordt momenteel in verband gebracht met Ajax, al zei manager Conte onlangs dat hij de komende periode op de aanvaller rekent.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van het kolderieke eigen doelpunt te bekijken.

