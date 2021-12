Ajax heeft donderdag in de vijftiende speelronde van de Eredivisie een simpele overwinning geboekt op Willem II. De Amsterdammers waren met 5-0 te sterk voor de Tilburgers. Het was de vierde keer dit seizoen dat Ajax thuis met 5-0 won. Voor Willem II was het de vijfde nederlaag op rij.

Ajax - dat eerder thuis met 5-0 won van NEC, Vitesse en PSV - stond binnen het half uur al op een comfortabele 3-0-voorsprong door doelpunten van Antony (twee keer) en Lisandro Martínez. Na de pauze waren Davy Klaassen en Danilo nog trefzeker.

Door de overwinning verstevigt Ajax de koppositie in ieder geval voor een paar dagen. De voorsprong op achtervolgers Feyenoord en PSV is nu respectievelijk vier en vijf punten. De concurrenten uit Rotterdam en Eindhoven komen in het weekend in actie.

Voor Ajax gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met een thuiswedstrijd tegen AZ (aftrap 16.45 uur). De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt dinsdag nog in de Champions League tegen Sporting CP, maar is al zeker van de groepswinst. Willem II ontvangt vrijdag SC Cambuur.

Antony was goud waard voor Ajax tegen Willem II. Antony was goud waard voor Ajax tegen Willem II. Foto: Pro Shots

Klaassen krijgt voorkeur boven 'vader' Berghuis

Ajax had tegen Willem II weer de beschikking over Antony en Sébastien Haller. Klaassen kreeg de voorkeur boven Steven Berghuis, die woensdag voor de tweede keer vader is geworden en daardoor de afsluitende training had gemist.

Nadat Ajax in de openingsfase al de bovenliggende partij was en een inzet van Ryan Gravenberch (ruim) voor de lijn werd weggehaald, opende Antony de score. De Braziliaan krulde de bal van buiten het strafschopgebied met links fraai in de verre hoek.

Daarna ging het hard. Een attente Martínez schoot raak na een corner en Antony tekende met een bekeken schot voor zijn tweede van de avond. Haller leek niet veel later ook voor 4-0 te zorgen, maar zijn treffer werd - enigszins merkwaardig - afgekeurd vanwege buitenspel.

Ook Lisandro Martínez kwam op het scorebord. Ook Lisandro Martínez kwam op het scorebord. Foto: Pro Shots

Ajax neemt na rust gas terug

In de tweede helft ontsnapte Willem II al snel aan alsnog een 4-0-achterstand: Martínez kopte de bal op de lat. Het leek de opmaat naar meer, maar Ajax speelde in een te laag tempo om voor een monsterscore te gaan.

De Amsterdammers hadden wel het overwicht, maar speelden weinig klaar. Klaassen pikte nog wel zijn doelpunt mee met een kopbal na een goede voorzet van Gravenberch. Ook Danilo voegde zich bij het rijtje doelpuntenmakers door als invaller een voorzet van Berghuis binnen te schuiven.

De nieuwelingen bij Ajax hadden er nog wel zin in en jaagden op meer doelpunten. Berghuis kreeg nog de grootste kans, maar schoot met rechts voor open doel naast. Ajax heeft door de nieuwe overwinning na vijftien speelrondes een doelsaldo van 48-2.

