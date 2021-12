Zian Flemming vindt het zwaar onterecht dat amateursporters na 17.00 uur niet meer op het trainingsveld mogen staan. De speler van Fortuna Sittard liet donderdagavond na zijn openingstreffer tijdens AZ-Fortuna (2-1) een briefje zien voor de camera, waarop #sportenisgezond stond.

"De inspiratiebron is mijn broertje, die vorig seizoen niet heeft kunnen spelen en ook dit seizoen stopgezet ziet worden", zei Flemming over zijn briefje tegen ESPN. "Ik voelde na de persconferentie zo'n groot onrecht dat hij 's avonds thuis moet zitten, terwijl het liefste wat hij doet voetballen is."

"Het belangrijkste is dat sporten gezond is. Ik ben van mening dat we meer aandacht kunnen besteden aan een gezonde levensstijl. Volgens mij zegt elke wetenschapper en onderzoeker dat sporten, gezond eten en goed slapen je weerstand verhoogt."

"Ik vind het bijzonder dat ik daar nooit iets over heb gehoord", vervolgde Flemming in een lang monoloog. "Ik had vanuit de leiding van het land ook wel een actieplan verwacht. Breng mensen juist in beweging en laat ze sporten!"

"Natuurlijk niet met 100.000 man op een veld zoals een festival, maar met bepaalde maatregelen. Ik denk echt dat het kan. Ik hoop dat ernaar gekeken wordt, want het is belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid dat zowel jongeren als ouderen in beweging blijven."

'Deze maatregel maakt meer kapot dan het oplevert'

De aanscherping van de sluitingstijden voor de amateursport is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet afgelopen vrijdag nam om het oplopende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames tegen te gaan.

Demissionair premier Mark Rutte zei woensdag tijdens het coronadebat dat een uitzondering voor de amateursport te veel reisbewegingen met zich zou meebrengen. "De discussie is moeilijk", vindt Flemming. "Maar wat er ook in mijn statement staat: deze maatregel maakt meer kapot dan dat het oplevert."

"Als het echt zo is dat het sluiten van sporten na 17.00 uur een positief effect heeft op de ziekenhuisopnames, dan zou ik daar heel graag de achterliggende berekening en de grondslag van zien. Als dat erbij geleverd wordt, kunnen mensen zich er veel beter bij neerleggen."

"Maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het een positief effect heeft. Ook de bekende neurowetenschapper Erik Scherder zegt dat bij een half uur bewegen je weerstand exponentieel omhooggaat. Ik denk en hoop dat ik gelijk heb, anders heb ik in elk geval mijn gevoel voor de amateursport uitgesproken."