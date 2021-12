AZ heeft donderdag voor het eerst sinds eind oktober gewonnen in de Eredivisie. Na een fraaie steunbetuiging van Fortuna-speler Zian Flemming voor de amateursport bogen de Alkmaarders een achterstand om in een voorsprong: 2-1.

Flemming brak in de negende minuut de ban in het AFAS Stadion en liet vervolgens aan de camera een briefje zien, waarop #sportenisgezond stond. Het demissionaire kabinet verscherpte afgelopen vrijdag de coronamaatregelen voor de amateursport, waardoor sporten na 17.00 uur niet meer mogelijk is.

Eerder op de dag uitte Flemming op Instagram zijn onvrede over de maatregel. "Deze maatregel maakt meer kapot dan het oplevert", schreef hij. "Het is niet uit te leggen dat het mensen, nota bene tijdens een gezondheidscrisis, verboden wordt om na 17.00 uur te sporten."

"Ik voel me, gezien mijn voorbeeldfunctie als topsporter, geroepen om mij uit te spreken voor de amateursport", verklaarde hij zijn statement. "Aan alle sportverenigingen en sporters: mijn steun hebben jullie #sportenisgezond."

Het fraaie gebaar van Flemming mocht Fortuna niet baten. AZ maakte op slag van rust gelijk via Vangelis Pavlidis, waarna Jesper Karlsson vlak na de onderbreking de winnende 2-1 binnenschoot. Daardoor boekt AZ zijn eerste zege na drie opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning en stijgt de ploeg van trainer Pascal Jansen naar de achtste plaats.

Voor Fortuna Sittard nemen de zorgen verder toe. De ploeg van de geplaagde trainer Sjors Ultee verloor voor de vijfde keer op rij en staat met negen punten uit veertien duels op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. De Limburgers, die vorig seizoen als elfde eindigden, wonnen dit seizoen pas twee keer.

Fortuna geeft voorsprong uit handen

Met de druk op beide trainers begonnen AZ en Fortuna afwachtend aan het duel in het lege AFAS Stadion, maar toch kwam Fortuna na negen minuten spelen op voorsprong. Nadat Nigel Lonwijk zijn vrije trap nog net over zag gaan, had Flemming de bal uit een hoekschop simpel voor het binnenkoppen, waarna hij het briefje uit zijn sok haalde: 0-1.

AZ krabbelde langzaam op na de vroege openingstreffer en kreeg na een half uur een karrenvracht aan kansen. Pas in de 41e minuut werd het daadwerkelijk gelijk. Pavlidis kopte op aangeven van Dani de Wit zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen binnen: 1-1.

Fortuna Sittard had na rust niets meer te vertellen en kwam al zes minuten na de onderbreking op achterstand. Karlsson begon op 35 meter van het doel van Fortuna aan een solo en verraste doelman Yanick van Osch met een laag schot vanuit de tweede lijn, waardoor AZ eindelijk een driepunter kon bijschrijven.

