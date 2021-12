Ismail Azzaoui komt dit seizoen niet meer in actie. De speler van Heracles Almelo raakte woensdagavond in de verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-1) zwaar geblesseerd aan zijn rechterknie.

"Mijn seizoen is voorbij", laat Azzaoui donderdag weten op de website van zijn club. "Het is moeilijk voor mij en mijn familie, maar we zullen dit overwinnen zoals we dat eerder hebben gedaan. Ik wil al mijn ploeggenoten, de fans en de club danken voor hun steun. Ik kom nog sterker terug."

De 23-jarige Azzaoui viel tegen Feyenoord halverwege de eerste helft uit na een lelijke botsing. De Belg schreeuwde het uit van de pijn en werd na een paar minuten met een brancard van het veld gedragen. Hij werd vervangen door Bilal Basacikoglu.

Heracles Almelo stond op het moment dat Azzaoui geblesseerd raakte nog op een 0-1-voorsprong, maar kon geen resultaat meenemen naar huis. Feyenoord won uiteindelijk door twee doelpunten van Luis Sinisterra.

Azzaoui kwam dit seizoen twaalf keer in actie voor Heracles Almelo in de Eredivisie. De aanvaller was daarin goed voor drie doelpunten en twee assists.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie