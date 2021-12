De KNVB legt de competities in de hoogste klassen bij de amateurs na komend weekend stil. De voetbalbond neemt dat besluit nadat duidelijk is geworden dat het voorlopig definitief niet is toegestaan om na 17.00 uur te sporten.

Het stilleggen betreft alle teams (zowel senioren als jeugd vanaf dertien jaar) die uitkomen in de zogenoemde A-categorie (prestatief). Voor de wat meer recreatieve teams (B-categorie) gaat de competitie tot de winterstop wel gewoon door. Ook de jongste voetballers (tot en met twaalf jaar) kunnen competitief blijven voetballen.

Komend weekend is in de A-categorie geen regulier competitieprogramma voor de jeugd en senioren. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken. Die geplande duels kunnen dus nog doorgaan.

De KNVB maakt het onderscheid na advies te hebben ingewonnen bij het Voetbal Medisch Centrum. "Bij de A-categorie is de intensiteit bij wedstrijden hoog en dient de training als tactische maar ook fysieke voorbereiding. Niet trainen bij deze groep zou voor een langere periode zeer onlogisch en onverantwoord zijn", zo onderbouwt de voetbalbond het genomen besluit.

A-categorie in het amateurvoetbal Mannen veldvoetbal standaard tweede divisie tot en met de vijfde klasse.

Mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse.

Mannen veldvoetbal onder 23 competitie (divisies).

Vrouwen veldvoetbal tot en met de derde klasse (Eredivisie kan als topsportcompetitie wel doorgaan).

Jeugd: JO13 tot en met JO19 divisie 1 tot en met de hoofdklasse.

'Risico op bewegingsarmoede bij recreatieve voetballers'

Bij het recreatief voetbal ligt de intensiteit bij wedstrijden aanmerkelijk lager, aldus de KNVB. "Trainen gebeurt minder frequent en minder intens. Als je voor deze categorie niet alleen de trainingen maar ook nog de wedstrijden schrapt, dan loop je het risico op bewegingsarmoede."

Het is voor de teams uit de A-categorie wel toegestaan om onderlinge wedstrijden te spelen of te trainen, tussen 5.00 en 17.00 uur. In de B-categorie gaan na komend weekend dus ook de speelronden van 11 en 12 december en van 18 en 19 december door. 85 procent van de amateurvoetballers komt uit in de B-categorie, meldt de KNVB.

Na 19 december begint voor alle voetballers de winterstop. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus, staat de hervatting van de competities gepland voor halverwege januari.