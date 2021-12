Ajax begint donderdagavond met Antony, Sébastien Haller en Davy Klaassen in de basis tegen Willem II. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Steven Berghuis, die recent voor de tweede keer vader is geworden en op de bank zit.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling Willem II Wellenreuther; Owusu, Michelis, Jenssen, Köhn; Saddiki, Saglam, Roemeratoe; Nunnely, Svensson, Köhlert.

De 29-jarige Berghuis miste woensdag de afsluitende training van Ajax vanwege de geboorte van zijn tweede dochter. Ajax-coach Erik ten Hag geeft om die reden Klaassen een basisplaats als aanvallende middenvelder.

Ook Antony en Haller keren terug in het elftal. Beide spelers waren tegen Sparta Rotterdam (0-1) zondag nog afwezig. De Braziliaanse buitenspeler was geblesseerd en topschutter Haller was ziek.

Antony en Haller werden tegen Sparta vervangen door David Neres en Danilo, maar beide Brazilianen konden weinig indruk maken in Rotterdam en zitten tegen Willem II weer op de bank.

Ajax-Willem II begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf. Vorig seizoen wonnen de Amsterdammers in eigen huis met 3-1 van de club uit Tilburg.

