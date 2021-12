De KNVB heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van de Tweede Kamer om sporten tot 20.00 uur niet toe te staan. Een meerderheid van de Kamer stemde donderdag in met de coronamaatregelen van het demissionaire kabinet, waardoor de complexen van sportclubs tot zeker 18 december van 17.00 uur tot 5.00 uur gesloten moeten zijn.

Door dat besluit kunnen veel amateursporters doordeweeks niet meer trainen. Velen van hen werken of studeren overdag en staan 's avonds op het trainingsveld, maar dat is de komende 2,5 week niet meer mogelijk. Op 14 december houdt het kabinet alle maatregelen opnieuw tegen het licht.

"Onze sector levert iets heel belangrijks op: het draagt bij aan een betere gezondheid en weerstand en verkleint de kans op hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht en psychische problemen", aldus de KNVB donderdag in een verklaring.

"Voor de gezondheidszorg betekent dat een besparing van honderden miljoenen euro's. Sporten is dus essentieel, zeker tijdens een pandemie, en zou dus ook zo door het kabinet bestempeld moeten worden."

De aanscherping van de openingstijden voor de amateursport was een van de maatregelen die het kabinet afgelopen vrijdag nam om het oplopende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames tegen te gaan.

Sporten na 17.00 uur is tot 18 december definitief niet meer toegestaan. Sporten na 17.00 uur is tot 18 december definitief niet meer toegestaan. Foto: ANP

'Er zijn geen inhoudelijke bezwaren'

Een deel van de Tweede Kamer was woensdag tijdens het coronadebat kritisch op de maatregelen voor de sport. Demissionair premier Mark Rutte pareerde de kritiek door te stellen dat het aantal contacten zou toenemen als de sport een uitzondering zou krijgen.

"Inhoudelijke argumenten tegen het trainen na 17.00 uur zijn er eigenlijk niet", vindt de KNVB. "Buiten vinden er niet of nauwelijks besmettingen plaats en er zijn dan ook geen coronabrandhaarden te herleiden naar het voetbalveld."

"Reisbewegingen door trainingen vinden amper of anders op de fiets plaats, aangezien Nederlanders gemiddeld op slechts 1,6 kilometer afstand van een voetbalvereniging wonen. Tel daarbij op dat de impact van het verbod op trainingen na 17.00 uur groot is: bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers kunnen door deze maatregel doordeweeks niet of minder sporten en zullen gewoonweg minder fit worden."

Ondanks de argumenten van de KNVB kreeg een motie om de avondlockdown voor de buitensport op te heffen geen meerderheid in de Tweede Kamer. Alleen SP, GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren, Fractie Den Haan, SGP, JA21, BoerBurgerBeweging, PVV, Forum voor Democratie, Groep Van Haga en BIJ1 bleken voor, wat neerkomt op 60 van de 150 zetels in de Kamer. Daarmee werd het voorstel verworpen.