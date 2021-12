In de Bundesliga zijn voorlopig maximaal vijftienduizend fans welkom in de stadions. Dat heeft de federale overheid donderdag besloten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.

Voor buitenevenementen mag nog 30 tot 50 procent van de totale capaciteit worden gebruikt, met een maximum van vijftienduizend mensen. Voor sportevenementen die zich binnen afspelen, ligt de limiet op maximaal vijfduizend aanwezigen.

Supporters zijn ook weer verplicht een mondkapje te dragen. Ook geldt overal de 2G-regel. Dat houdt in dat alleen gevaccineerden of mensen die onlangs hersteld zijn van het coronavirus welkom zijn.

In sommige deelstaten zijn helemaal geen fans meer welkom bij voetbalwedstrijden. Zo heeft de minister-president van Beieren al aangekondigd dat Bayern München zijn thuisduels achter gesloten deuren moet afwerken als de federale overheid niet besluit tot een algeheel toeschouwersverbod.

Ook bij RB Leipzig - gelegen in Saksen, dat zwaar getroffen is door de pandemie - en SC Freiburg, VfB Stuttgart en Hoffenheim - die gevestigd zijn in Baden-Württemberg - keren de zogenoemde 'spookwedstrijden' terug.

In de Eredivisie worden sinds 14 november voetbalwedstrijden zonder publiek afgewerkt. De Nederlandse clubs worden gecompenseerd voor de gederfde inkomsten. Het is onduidelijk of dat ook in Duitsland het geval is.