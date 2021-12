Daniëlle van de Donk komt minimaal vier maanden niet in actie vanwege een spierscheuring, zo heeft haar club Olympique Lyon donderdag bekendgemaakt. De middenvelder liep de blessure op tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen bij Tsjechië afgelopen zaterdag.

De dertigjarige Van de Donk heeft de voorste scheenbeenspier van haar rechterbeen gescheurd. De blessure werd na de wedstrijd tegen Tsjechië (2-2) geconstateerd. De Nederlandse werd in dat duel in de 73e minuut gewisseld, nadat ze vlak na rust nog verantwoordelijk was geweest voor de 1-1.

Van de Donk is dinsdag in Nederland al geopereerd en vervolgens begonnen met revalideren. Volgens Olympique Lyon komt Van de Donk in ieder geval voor april volgend jaar niet meer in actie.

Het EK van volgend jaar in Engeland komt voorlopig niet in gevaar voor de 123-voudig international. De Oranjevrouwen spelen op 9 juli hun eerste groepswedstrijd en dat zou voor Van de Donk ruim voldoende moeten zijn om weer te herstellen.

Het is wel de vraag of Van de Donk tijdens de volgende WK-kwalificatiewedstrijden van de Oranjevrouwen kan spelen. Nederland speelt op 8 april tegen Cyprus en vier dagen later tegen Belarus. Beide duels zijn in eigen land.

Van de Donk, die tegen Tsjechië haar 32e interlandtreffer maakte, jaagt met de Oranjevrouwen op een ticket voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor dat toernooi, de nummer twee gaat de play-offs in.

Stand in groep C WK-kwalificatie 1. Nederland 5-11 (+12)

2. IJsland 3-6 (+7)

3. Tsjechië 4-5 (+4)

4. Belarus 3-4 (+1)

5. Cyprus 5-1 (-24)