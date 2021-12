Ralf Rangnick heeft zijn werkvergunning binnen en kan aan de slag bij Manchester United. De 63-jarige Duitser debuteert zondag op de bank tijdens de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.

Rangnick ontbreekt donderdag nog op Old Trafford tegen Arsenal. Interim-trainer Michael Carrick, die tijdens de laatste twee duels na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer op de bank zat, is dan voor de laatste keer de eindverantwoordelijke.

United maakte maandag bekend dat Rangnick het seizoen afmaakt als manager van de twintigvoudig landskampioen. Daarna blijft hij nog twee jaar als adviseur aan de club verbonden.

Na periodes bij Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou, waar hij directeur was, begint Rangnick aan zijn derde klus buiten Duitsland. Hij was in eigen land werkzaam voor onder meer VfB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04 en RB Leipzig.

Met Schalke veroverde Rangnick in 2011 de DFB-Pokal. Twee jaar geleden was hij met Leipzig verliezend finalist in de finale van het bekertoernooi. Hij wordt vrijdag gepresenteerd in Engeland.

Onder Carrick won United in de Champions League met 0-2 bij Villarreal en werd Premier League-koploper Chelsea op 1-1 gehouden. De thuiswedstrijd tegen het in vorm verkerende Arsenal begint donderdag om 21.15 uur.

