Christian Eriksen heeft zijn rentree gemaakt op het trainingsveld. De Deense spelmaker, die herstelt van zijn hartstilstand tijdens het EK van afgelopen zomer, werkt bij zijn oude club Odense BK aan zijn fitheid.

"We zijn heel blij dat Christian momenteel bij ons traint. We zijn altijd in contact met hem gebleven sinds hij hier wegging en vinden het mooi dat hij ons heeft gevraagd om hier te mogen trainen", zegt Odense-directeur Michael Hemmingsen tegen het Deense BT.

De 29-jarige Eriksen staat nog tot medio 2024 onder contract bij Internazionale. Hij kan echter niet in actie komen voor zijn club, omdat het in Italië verboden is om te spelen met een defibrillator, die na het incident op het EK bij hem werd aangebracht.

Het is niet bekend hoelang Eriksen al bij Odense BK traint. Volgens BT werkt hij zijn sessies op het achterste veld af om zo veel mogelijk anoniem te blijven en heeft hij inmiddels al met de bal getraind.

Eriksen verruilde de jeugd van Odense BK in 2008 op zestienjarige leeftijd voor die van Ajax, waar hij twee jaar later in het eerste elftal debuteerde. Na drie kampioenschappen vertrok de Deen in de zomer van 2013 naar Tottenham Hotspur.

In januari vorig jaar tekende Eriksen bij Inter, waar hij na een stroeve start geleidelijk zijn draai vond. Op het EK ging het tegen Finland mis tijdens zijn 109e interland, toen hij vlak voor rust in elkaar zakte. Sindsdien is er onzekerheid over zijn sportieve toekomst.