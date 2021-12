Myron Boadu geniet er volop van dat hij eindelijk zijn eerste doelpunt heeft te pakken in de Ligue 1. De spits van AS Monaco stelt dat de gewonnen Europa League-wedstrijd tegen PSV van ruim een maand geleden een keerpunt voor hem is geweest.

"Nadat we van PSV hadden gewonnen, kwam Aurélien Tchouameni naar me toe. Hij zei: 'Iedereen kent je kwaliteiten, dus laat zien wat je kan'. Dat deed iets met me, want hij is een sleutelfiguur binnen de ploeg. Ik heb veel respect voor hem", zei Boadu na de 1-3-zege op Angers, waarbij hij de openingstreffer maakte.

"Ik kan het met iedereen in het team goed vinden, het is heel belangrijk voor me om hun steun te hebben. We hebben vanavond ook weer echt laten zien dat we een hechte ploeg zijn."

Tijdens de wedstrijd tegen PSV in Eindhoven maakte de twintigjarige Boadu zijn eerste en tot woensdagavond enige doelpunt namens Monaco, dat hem afgelopen zomer voor 17 miljoen euro overnam van AZ.

'Ik speel voor trainer Kovac'

Boadu kreeg in zijn eerste maanden als Monaco-speler veel kritiek op zijn spel én het uitblijven van doelpunten, maar de enkelvoudig Oranje-international liet zich daar niet door van de wijs brengen. Hij is niet alleen zijn ploeggenoten, maar ook coach Niko Kovac erg dankbaar.

"Het is heel belangrijk dat een coach als hij laat merken dat hij vertrouwen in me heeft", aldus de geboren Amsterdammer. "Ik hield me verder niet echt bezig met wat er allemaal over me werd gezegd. De steun van de trainer is voor mij het enige wat telt. Ik speel voor hem."

Boadu krijgt zondag mogelijk een nieuwe kans om te scoren, wanneer AS Monaco thuis aantreedt tegen FC Metz, dat voorlaatste staat. De Monegasken zijn zelf de nummer zeven na zestien Ligue 1-speelrondes.

