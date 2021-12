Jürgen Klopp is blij dat Liverpool zich woensdag op bezoek bij Everton niet liet leiden door emoties naar aanleiding van de zware blessure die Virgil van Dijk er ruim een jaar geleden opliep. 'The Reds' hielden het hoofd koel en versloegen de rivaal met 1-4.

Ruim een jaar geleden liep Van Dijk op Goodison Park een zware knieblessure op door een onbeholpen charge van keeper Jordan Pickford. Ploeggenoot Thiago viel in dat duel eveneens uit met een blessure aan zijn knie. Beide spelers stonden woensdag in de basis.

"We zijn een zeer emotionele ploeg, maar eerst en vooral moet je de juiste focus en mentaliteit hebben. Emoties zijn goed, maar niet het belangrijkste", zei Klopp na de overtuigende overwinning.

"Ik vertelde de jongens dat ze 100 procent gefocust moesten zijn, wat er in het verleden ook is gebeurd. Ik wilde dat we heel volwassen en agressief zouden spelen, met een bepaalde boosheid, maar wel op een goede manier. En dat is gebeurd."

Virgil van Dijk deed de hele wedstrijd mee op Goodison Park. Virgil van Dijk deed de hele wedstrijd mee op Goodison Park. Foto: Pro Shots

Salah: 'Geweldig om Virgil hier terug te zien'

De terugkeer van Van Dijk, die de hele wedstrijd speelde, leidde tot blije reacties bij zijn ploeggenoten. Onder anderen Mohamed Salah, die twee keer scoorde, leefde mee met de aanvoerder van het Nederlands elftal.

"Het is geweldig om hem weer terug te zien, vooral hier", zei de 29-jarige Egyptenaar. "We wisten dat het emoties zou kunnen oproepen, omdat hij hier toen geblesseerd raakte. Hij is onze leider."

Ook voor linksback Andy Robertson had de overwinning bij Everton vanwege de gebeurtenissen van vorig jaar een speciaal tintje. "Het was belangrijk dat we hier het een en ander zouden rechtzetten", zei hij.

Dankzij de nieuwe overwinning doet Liverpool vooralsnog volop mee in de race om het kampioenschap in de Premier League. De ploeg van Klopp staat derde en geeft twee punten toe op koploper Chelsea.

