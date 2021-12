Chelsea-manager Thomas Tuchel is opgelucht dat zijn ploeg woensdag dankzij Hakim Ziyech met 1-2 van Watford. De koploper van de Premier League speelde belabberd en kwam met de overwinning goed weg.

Ziyech kwam na een uur in het veld op Vicarage Road en rondde ruim tien minuten later van dichtbij af na een voorzet van Mason Mount. De treffer van de oud-Ajacied bleek de winnende.

"We waren heel slordig, dat is niets voor ons. Ik had het gevoel dat we er niet klaar voor waren. Dat is ook mijn schuld, want ik moet ons voorbereiden op wat gaat komen. Dat is niet gelukt", zei Tuchel naderhand.

"Je kun duels winnen of verliezen, maar we kwámen niet eens in de duels. We waren echt aan het ploeteren. Ik geef toe dat we vandaag geluk hadden dat we wonnen. We waren niet onszelf. Hier moeten we niet te lang bij stilstaan."

Ziyech: 'Hierom brengt de trainer me'

De 28-jarige Ziyech, die zijn eerste doelpunt van het seizoen in de Premier League maakte, beaamde dat Chelsea niet goed voor de dag kwam in Watford. Hij was uiteraard blij met zijn heldenrol.

"Het is een van de redenen waarom de trainer me bracht. Het was vanaf het begin een moeilijke wedstrijd, we hadden niet onze beste dag. De drie punten zijn het belangrijkste, de rest moeten we maar snel vergeten", aldus de geboren Drontenaar.

"We gaven nooit op, probeerden de ruimtes te vinden en wist dat ons moment nog wel zou komen. Dat is een van onze kwaliteiten. We slagen er altijd wel in om te scoren."

Dankzij de tiende seizoenszege bleef Chelsea aan kop in de Premier League. Manchester City en Liverpool zitten er vlak achter. Zaterdag gaan 'The Blues' op bezoek bij nummer vier West Ham United.

