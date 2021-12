John van den Brom is met KRC Genk in de achtste finales van het Belgische bekertoernooi na penalty's uitgeschakeld door Club Brugge. Mede dankzij rake strafschoppen van Noa Lang en Bas Dost bekerde Brugge verder. In Schotland boekte Giovanni van Bronckhorst met Rangers FC op bezoek bij Hibernian de derde zege onder zijn leiding: 0-1.

Het Belgische bekertoernooi, dat vorig seizoen werd gewonnen door Genk, moest fungeren als redding in het vooralsnog teleurstellende seizoen. De ploeg van Van den Brom staat op een tiende plek in de competitie, waardoor de Nederlandse trainer flink onder druk staat.

De start was door een vroege goal van Brugge-middenvelder Éder Balanta een nieuwe domper, maar daarna kantelde de wedstrijd nog voor rust in het voordeel van Genk. Kristian Thorstvedt zorgde voor de gelijkmaker en kort voor rust scoorde Joseph Paintsil: 2-1.

Brugge, dat met Lang en Ruud Vormer in de basis startte, vocht zich in de tweede helft terug. Charles De Ketelaere maakte tot twee keer toe gelijk. Eerst maakte de middenvelder de 2-2 en na de tweede treffer van Paintsil dwong hij één minuut voor tijd een verlenging af.

In de verlenging, waarin niet werd gescoord, kwam Dost het veld in als invaller. De spits benutte in de strafschoppenreeks de eerste penalty en zag Genk-middenvelder Patrik Hrosovský als enige missen. De beslissende strafschop werd geraakt door Lang.

Giovanni van Bronckhorst blijft foutloos met Glasgow Rangers. Foto: Getty Images

Van Bronckhorst blijft zonder puntenverlies

In Schotland boekte Van Bronckhorst met Rangers FC een minimale overwinning op bezoek bij Hibernian. De ploeg van de Nederlandse trainer was de bovenliggende partij, maar moest lang wachten op het bevrijdende doelpunt.

Kemar Roofe zorgde tegen de nummer zes van de Schotse competitie in de 85e minuut voor de verlossende openingstreffer. De invaller was vanaf elf meter trefzeker en werd met die goal ook meteen matchwinner.

Van Bronckhorst is na drie wedstrijden nog ongeslagen. De voorsprong van Rangers FC op nummer twee Celtic bedraagt met een wedstrijd meer gespeeld nu zeven punten.