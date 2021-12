Arne Slot begrijpt niet waarom het vroege doelpunt van Luis Sinisterra tijdens Feyenoord-Heracles Almelo woensdagavond werd afgekeurd. De Rotterdammers wonnen alsnog met 2-1, maar het duel had volgens Slot een stuk makkelijker kunnen verlopen.

Feyenoord leek in de elfde minuut op 1-0 te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd door Bas Nijhuis. De arbiter werd naar de kant geroepen door de VAR vanwege een blok van Alireza Jahanbakhsh bij Giacomo Quagliata. Nijhuis keurde de treffer met tegenzin af en zei na afloop daar spijt van te hebben.

"Je kreeg in de wedstrijd al sterk het gevoel dat de scheidsrechter en de grensrechter er anders over dachten. Dat was ook duidelijk, want zij beoordeelden het anders. Toen Bas ging kijken en terugkwam, dacht ik nog dat hij de treffer goed ging keuren", zei Slot na afloop bij ESPN.

"Maar dat deed hij niet. Dan zullen mensen zich afvragen waarom ik zo zit te zeuren, want we hebben toch gewonnen? Maar hierdoor werd het wel een zwaardere wedstrijd voor ons. Het was de derde wedstrijd in een week en dan helpen dit soort beslissingen niet."

Feyenoord won met 2-1 van Heracles Almelo. Foto: ANP

'Bezig zijn met extra tijd een tekortkoming van mij'

Slot was vlak na de wedstrijd wat geïrriteerd en liet dat ook merken na het laatste fluitsignaal. De Feyenoord-trainer kon zich niet vinden in de hoeveelheid extra tijd en dat ligt volgens Slot ook voor een deel aan hemzelf.

"Het is echt een tekortkoming van mij dat ik altijd bezig ben met extra tijd. Over het algemeen zie ik daar altijd heel veel onrecht in. Daar was ik vandaag ook verbaasd over. In de tweede helft kwamen er vijf minuten bij. In de eerste helft maar acht, en toen lag het spel veel langer stil."

Slot was verder niet helemaal tevreden over het spel van zijn ploeg. "Ik vond dat we in het eerste kwartier ontzettend slordig speelden. We hadden heel veel dom balverlies en mijn spelers weten precies wat dat is. Dit kost veel kracht, omdat je slecht aan de wedstrijd begint."

