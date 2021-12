Bas Nijhuis was woensdag bij Feyenoord-Heracles Almelo (2-1) boos op videoscheidsrechter Marc Nagtegaal. De arbiter keurde aan het begin van de eerste helft op advies van de VAR een goal van Feyenoorder Luis Sinisterra af en hield daar een slecht gevoel aan over.

Nijhuis vertelde na het duel aan ESPN dat hij woedend was toen hij tijdens de rust in de kleedkamer arriveerde. "Ik was echt kwaad. Ze mogen blij zijn dat de deuren er nog in zitten."

"Ik had niet mee moeten gaan in het oordeel van de VAR. Het is dat Feyenoord hier nog met 2-1 wint, anders heb je als arbitrage een beslissende fout gemaakt."

VAR Nagtegaal vroeg Nijhuis in de elfde minuut een situatie te beoordelen waarbij Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh Heracles-verdediger Giacomo Quagliata blokte.

Nijhuis bekeek het duel meerdere keren en besloot uiteindelijk, met zichtbare tegenzin, zijn beslissing op het veld terug te draaien en een vrije trap te geven voor een overtreding van Jahanbakhsh.

"We hebben met elkaar afgesproken een scheidsrechter alleen naar de kant te halen bij overduidelijke fouten of momenten, niet bij dit soort situaties. Dan breng je de scheidsrechter in een moeilijke situatie", aldus Nijhuis.

