Feyenoord is er woensdag nipt in geslaagd om de inhaalwedstrijd tegen Heracles te winnen. De Rotterdammers waren ondanks een curieus afgekeurde treffer met 2-1 te sterk voor de club uit Almelo en staan nu tweede in de Eredivisie.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Feyenoord leek al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen via Luis Sinisterra, maar scheidsrechter Bas Nijhuis keurde het doelpunt na het zien van de beelden af. Hij leek zelf echter niet achter die beslissing te staan.

Heracles Almelo nam een minuut later wel de leiding via Sinan Bakis. Sinisterra zorgde vlak voor rust voor de gelijkmaker. Na rust kreeg vooral Feyenoord kansen op meer en kroonde Sinisterra zich tot matchwinner.

Feyenoord neemt door de overwinning de tweede plaats over van PSV. De ploeg van trainer Arne Slot heeft nu één punt meer dan de Eindhovenaren. De achterstand op koploper Ajax is eveneens één punt. Heracles blijft veertiende.

Beide clubs komen al snel weer in actie in de Eredivisie. Feyenoord speelt zondag in de eigen Kuip om 16.45 uur tegen Fortuna Sittard. Heracles krijgt een dag eerder bezoek van sc Heerenveen (aftrap 21.00 uur).

Scheidsrechter Bas Nijhuis keurde de 1-0 van Feyenoord af. Scheidsrechter Bas Nijhuis keurde de 1-0 van Feyenoord af. Foto: Pro Shots

Merkwaardige rol arbiter Nijhuis

Nadat de openingsfase weinig spektakel opleverde, zorgde de elfde minuut voor een merkwaardig moment. Sinisterra scoorde, maar arbiter Nijhuis werd naar de kant geroepen door de VAR.

Alireza Jahanbakhsh, die weer eens een basisplaats kreeg, had volgens videoarbiter Marc Nagtegaal een overtreding gemaakt op Giacomo Quagliata. Nijhuis bekeek de beelden en leek het zichtbaar niet eens te zijn met zijn collega, maar keurde de treffer toch af.

Een minuut later kwam Heracles op voorsprong. Na slordig balverlies van Lutsharel Geertruida, die ook een basisplaats kreeg van Slot, kon Bakis scoren. Kort daarna was er vervelend nieuws voor Heracles: Ismail Azzaoui viel na een lelijke botsing uit met een ogenschijnlijk zware knieblessure.

Heracles leek vervolgens de rust te halen met een voorsprong, maar Sinisterra stak daar een stokje voor. In de extra tijd van de eerste helft schoot de Colombiaan raak na een afgemeten voorzet van Orkun Kökçü. Marcos Senesi raakte een minuut later nog de lat.

De gelijkmaker van Luis Sinisterra in de eerste helft. De gelijkmaker van Luis Sinisterra in de eerste helft. Foto: Pro Shots

Sinisterra bezorgt Feyenoord de zege

In de tweede helft ging vooral Feyenoord op zoek naar een tweede treffer, maar de eerste grote kans was voor Heracles. Delano Burgzorg ging alleen op Feyenoord-doelman Ofir Marciano af, maar nam eigenlijk geen beslissing en vergat te scoren.

Ook Guus Til kreeg een niet te missen kans, maar de Feyenoord-middenvelder wist eveneens niet te scoren. Hij nam te veel tijd en stuitte op het lichaam van doelman Janis Blaswich. Heracles mocht langzaamaan denken aan een stunt, maar in de zeventigste minuut viel de 2-1 alsnog.

Sinisterra werd in de diepte gevonden door Til en schoof de bal met rechts eenvoudig in de verre hoek. Heracles ging in de slotfase nog wel op jacht naar de gelijkmaker, maar de bezoekers slaagden er niet meer in om echt gevaarlijk te worden.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie