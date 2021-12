Alle voetballers in Portugal moeten voortaan twee dagen voor aanvang van een competitiewedstrijd een coronatest doen. Ook is het vanaf nu verplicht op de reservebank een mondkapje te dragen.

De Portugese bond nam dit besluit woensdag naar aanleiding van de gebeurtenissen in de bijzondere wedstrijd tussen Belenenses en Benfica van afgelopen zaterdag.

Belenenses kon vanwege een corona-uitbraak slechts negen spelers opstellen. De rest zat thuis in isolatie. Benfica leidde bij rust al met 7-0 en aan het begin van de tweede helft werd het duel gestaakt, omdat Belenenses nog maar zes spelers overhad.

Belenenses-voorzitter Rui Pedro Soares noemde de gang van zaken "een schandvlek" voor het Portugese voetbal. "Het is noodzakelijk om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt", zei hij.

In Portugal zijn veertien besmettingen met de omikronvariant ontdekt. Dertien van die veertien besmette personen zijn spelers en stafleden van Belenenses. Onder de besmette spelers is de Zuid-Afrikaanse middenvelder Thibang Phete, die vorige week een interland speelde in zijn vaderland.

Portugal meldde woensdag 4.670 nieuwe besmettingen, het grootste aantal in het land sinds begin februari.