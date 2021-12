De Premier League-wedstrijd tussen Watford en Chelsea is woensdagavond na een onderbreking van een half uur weer hervat. De wedstrijd was tijdelijk stilgelegd vanwege een medisch incident op de tribune.

Watford meldt dat een supporter op de tribune van Vicarage Road per direct medische hulp nodig had vanwege een hartstilstand. De fan is inmiddels stabiel.

Medisch personeel, fans en spelers reageerden snel op het incident. Wegens de daaropvolgende onrust in het stadion besloot scheidsrechter David Coote de wedstrijd stil te leggen. Dat gebeurde in de veertiende minuut bij een 0-0-tussenstand.

De wedstrijd lag een half uur stil. Nadat het medisch personeel de fan op de tribune had behandeld en daarna had afgevoerd naar het ziekenhuis, konden de spelers weer terugkeren op het veld.

In oktober werd er ook al een Premier League-wedstrijd stilgelegd vanwege een medisch incident op de tribune. Bij Newcastle United-Tottenham Hotspur (2-3) was een supporter van de thuisclub onwel geworden.

