Hakim Ziyech heeft koploper Chelsea woensdag aan een belangrijke zege geholpen in de Premier League. De oud-Ajacied maakte de winnende goal in het uitduel met Watford: 1-2. Liverpool was in de Merseyside-derby veel te sterk voor Everton (1-4) en Manchester City versloeg Aston Villa (1-2).

Ziyech kwam na een uur in het veld bij Watford-Chelsea en had maar twaalf minuten nodig om een hoofdrol voor zich op te eisen. Mason Mount gaf een goede voorzet vanaf links en Ziyech schoot van een meter of 10 hard raak.

Het was de eerste Premier League-treffer van het seizoen voor de aanvaller. Hij had al wel een goal in de Champions League en een goal in de strijd om de Europese supercup achter zijn naam staan.

Mount had Chelsea na een half uur op voorsprong gezet. Vlak voor rust tekende Emmanuel Dennis voor de gelijkmaker, maar een punt zat er niet in voor het Watford van manager Claudio Ranieri.

De wedstrijd op Vicarage Road lag aan het begin van de eerste helft ongeveer een half uur stil, omdat een supporter op de tribune dringend medische hulp nodig had vanwege een hartstilstand. De toestand van de fan is inmiddels stabiel.

Premier League 1. Chelsea: 14-33 (+27)

2. Manchester City: 14-32 (+21)

3. Liverpool: 14-31 (+29)

4. West Ham United: 14-24 (+8)

Chelsea-verdediger Marcos Alonso wijst naar de plek waar een fan onwel was geworden. Chelsea-verdediger Marcos Alonso wijst naar de plek waar een fan onwel was geworden. Foto: AFP

Liverpool vernedert gehate rivaal

Liverpool boekte de grootste uitzege op de gehate rivaal Everton in de competitie sinds 1982: 1-4. 'The Reds' stonden op Goodison Park al na negentien minuten op voorsprong door treffers van Jordan Henderson en Mohamed Salah.

Demarai Gray zorgde nog voor rust voor de 1-2, maar in de tweede helft nam Liverpool door opnieuw Salah en Diogo Jota verder afstand.

Everton heeft nu al acht wedstrijden op rij niet gewonnen. Na de wedstrijd toonden de fans hun onvrede over het bestuur. De Nederlander Marcel Brands is de technisch directeur van Everton.

Virgil van Dijk speelde het hele duel bij Liverpool. De aanvoerder van het Nederlands elftal keerde voor het eerst terug op Goodison Park sinds hij ruim een jaar geleden in dat stadion een zware knieblessure opliep tegen Everton.

Liverpool boekte een ruime zege op Everton. Liverpool boekte een ruime zege op Everton. Foto: ANP

City wint bij terugkeer Grealish bij Aston Villa

Manchester City stond op bezoek bij Aston Villa bij rust op een 0-2-voorsprong door goals van de Portugezen Rúben Dias en Bernardo Silva. Ollie Watkins zorgde met de 1-2 vlak na rust voor een spannende tweede helft, maar de thuisploeg kon niet voor een verrassing zorgen.

Jack Grealish viel pas drie minuten voor tijd in bij City. De spelmaker kwam afgelopen zomer voor 117,5 miljoen euro over van zijn jeugdliefde Aston Villa.

Overige uitslagen Premier League West Ham United-Brighton & Hove Albion: 1-1

Southampton-Leicester City: 2-2

Wolverhampton Wanderers-Burnley: 0-0

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League