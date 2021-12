OGC Nice heeft Paris Saint-Germain woensdag het derde puntenverlies van het Ligue 1-seizoen toegebracht. Met Justin Kluivert in de basis en Calvin Stengs als invaller hield Nice de Parijzenaren op 0-0. Eerder op de dag maakte Myron Boadu zijn eerste treffer in de Franse competitie en won hij met AS Monaco bij Angers: 1-3.

Koploper PSG, dat zonder de geblesseerde Neymar, maar met Kylian Mbappé en Lionel Messi aantrad, kon niet domineren tegen de nummer drie van de Ligue 1. Desondanks kreeg PSG via Éric Junior Dina-Ebimbe, Kylian Mbappé en Messi kansen, maar zij wisten niet te scoren.

In het vervolg van het duel met weinig hoogtepunten kwamen beide ploegen na rust één keer goed weg. Oud-Ajacied Kasper Dolberg raakte van dichtbij de paal en kort daarna schoof Mbappé de bal vanuit kansrijke positie naast.

Een kwartier voor tijd werd Kluivert met geel op zak vervangen door landgenoot Stengs. OGC Nice is na Stade Rennais (2-0) en Olympique Marseille (0-0) de derde ploeg die de koploper dit seizoen puntenverlies toebrengt.

Het Olympique Lyon van Peter Bosz ging in de slotfase onderuit op bezoek Stade Reims, waar Azor Matusiwa ontbrak vanwege een schorsing. Na goals van Reims-verdediger Wout Faes en Lyon-aanvaller Karl Toko Ekambi eiste invaller Hugo Ekitike in de blessuretijd de hoofdrol op zich: 1-2. Sven Botman boekte met Lille OSC een 1-2-zege bij Stade Rennais.

Boadu was tegen Angers voor het eerst trefzeker in de Ligue 1. Foto: AFP

Boadu maakt eerste treffer in Ligue 1

Eerder op de avond was het voor Boadu eindelijk raak in Frankrijk. In zijn vijftiende Ligue 1-wedstrijd tekende hij in de 25e minuut voor de openingstreffer tegen Angers. Kevin Volland zette Boadu met een subtiele voetbeweging alleen voor de keeper en de Nederlander schoot beheerst raak.

Het was de tweede treffer voor Boadu als speler van AS Monaco, dat hem afgelopen zomer voor zo'n 17 miljoen euro overnam van AZ. De twintigjarige spits scoorde eerder in het Europa League-duel op bezoek bij PSV.

Volland gaf vlak voor rust ook de assist bij de 0-2 van Sofiane Diop, maar in de tweede helft kwam Angers terug in de wedstrijd. Alexander Nübel zorgde met een eigen goal in de 55e minuut voor de 1-2. Monaco-aanvoerder Axel Disasi besliste het duel met een treffer een kwartier voor tijd: 1-3.

