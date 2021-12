Myron Boadu heeft woensdag zijn eerste doelpunt in de Ligue 1 gemaakt. Mede door de treffer van de Nederlander won AS Monaco op bezoek bij Angers met 1-3.

Boadu kent een moeizame beginperiode bij AS Monaco, dat hem afgelopen zomer voor zo'n 17 miljoen euro overnam van AZ. De twintigjarige spits scoorde maar één keer in zijn eerste negentien wedstrijden voor zijn nieuw club: eind oktober in het Europa League-duel op bezoek bij PSV.

Woensdag was het eindelijk ook raak in Frankrijk voor Boadu. In zijn vijftiende Ligue 1-wedstrijd stond hij voor de vijfde keer in de basis en tekende hij in de 25e minuut voor de openingstreffer tegen Angers. Kevin Volland zette Boadu met een subtiele voetbeweging alleen voor de keeper en de Nederlander schoot beheerst raak.

Volland gaf vlak voor rust ook de assist bij de 0-2 van Sofiane Diop, maar in de tweede helft kwam Angers terug in de wedstrijd. Alexander Nübel zorgde met een eigen goal in de 55e minuut voor de 1-2. Monaco-aanvoerder Axel Disasi besliste het duel met een treffer een kwartier voor tijd: 1-3.

Later op de avond komen Paris Saint-Germain en het Olympique Lyon van Peter Bosz in actie. PSG (zonder de geblesseerde Neymar) speelt thuis tegen OGC Nice (met Justin Kluivert in de basis). Lyon krijgt bezoek van Stade de Reims. Beide duels begonnen om 21.00 uur.

