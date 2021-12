AC Milan en Internazionale zijn woensdagavond in de Serie A ingelopen op koploper Napoli. Milan won met 0-3 bij Genoa en Inter versloeg Spezia met 2-0, terwijl Napoli punten verspeelde bij Sassuolo (2-2). In Spanje won Real Madrid thuis met 1-0 van Athletic Club.

AC Milan boekte na drie wedstrijden zonder zege weer eens een overwinning. Zlatan Ibrahimovic zette de Milanezen in het uitduel met Genoa na tien minuten op voorsprong uit een vrije trap. Junior Messias zorgde met zijn eerste doelpunten namens Milan in de Serie A voor de 0-2 en de 0-3.

Napoli had erg lastig met Sassuolo, maar kwam in de tweede helft wel op een 0-2-voorsprong. Fabián Ruiz opende in de 51e minuut de score en na een uur spelen zorgde Dries Mertens voor de tweede treffer. De drie punten leken binnen, maar via Gianluca Scamacca (72e minuut) en Gian Marco Ferrari (89e minuut) werd het alsnog 2-2. In de extra tijd werd de 3-2 van Sassuolo afgekeurd vanwege een overtreding.

Internazionale was de hele wedstrijd beter dan Spezia en had meer dan dertig doelpogingen. Roberto Gagliardini (36e minuut) en Lautaro Martínez (58e minuut, penalty) kwamen tot scoren: 2-0.

Denzel Dumfries, die de hele wedstrijd speelde, had geen direct aandeel in de doelpunten van Inter. Stefan de Vrij is door een blessure nog altijd afwezig bij de negentienvoudig landskampioen. Jeroen Zoet bleef op de bank bij Spezia.

AS Roma leed leed al de zesde nederlaag van het seizoen. Bologna won door een treffer van Mattias Svanberg met 1-0 van de formatie van José Mourinho, die ook nog geel kreeg voor aanmerkingen op de leiding. Rick Karsdorp had een basisplaats bij Roma.

Serie A 1. Napoli 15-36 (+23)

2. AC Milan 15-35 (+15)

3. Internazionale 15-34 (+21)

4. Atalanta 15-31 (+15)

5. AS Roma 15-25 (+8)

Karim Benzema bezorgde Real Madrid de overwinning. Foto: Getty Images

Real Madrid doet goede zaken

Real Madrid deed in La Liga goede zaken door de koppositie steviger in handen te nemen. De Madrilenen wonnen in eigen huis met 1-0 van Athletic Club en hebben nu zeven punten meer dan nummer twee Atlético Madrid, dat wel een duel minder speelde.

Karim Benzema was de matchwinner in Madrid. De Fransman, die maandag als vierde eindigde bij de Ballon d'Or-verkiezing, tekende in de veertigste minuut op aangeven van Luka Modric voor het enige doelpunt van de avond.

Het was voor Real Madrid de vijfde overwinning op rij in de competitie. De recordkampioen speelt zaterdag tegen Real Sociedad, de huidige nummer drie van Spanje. Sociedad heeft net als Atlético zeven punten minder dan Real Madrid.

