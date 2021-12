Internazionale heeft woensdag een simpele overwinning geboekt in de Serie A. De titelhouder won met 2-0 van Spezia. AS Roma verloor de aansluiting met de top vier door een 1-0-nederlaag bij Bologna.

Internazionale, met Denzel Dumfries in de basis, was de hele wedstrijd beter dan Spezia en had meer dan dertig doelpogingen. Daarvan wisten Roberto Gagliardini (36e minuut) en Lautaro Martínez (58e minuut, penalty) tot scoren te komen.

De 25-jarige Dumfries, die de hele wedstrijd speelde, had geen direct aandeel in de doelpunten van Inter. Stefan de Vrij is door een blessure nog altijd afwezig bij de negentienvoudig landskampioen. Jeroen Zoet bleef op de bank bij Spezia.

Het AS Roma van basisspeler Rick Karsdorp leed al de zesde nederlaag van het seizoen. Bologna won door een treffer van Mattias Svanberg met 1-0 voor de formatie van José Mourinho, die ook nog geel kreeg voor aanmerkingen op de leiding. Roma staat nog wel vijfde, maar de achterstand op nummer vier Atalanta is opgelopen tot zes punten.

Later op de avond komen ook koploper Napoli en AC Milan in actie. Zij spelen om 20.45 uur een uitwedstrijd tegen respectievelijk Sassuolo en Genoa.

