Erwin Koeman heeft woensdag zijn ontslag als trainer van Beitar Jerusalem ingediend. De zestigjarige Nederlander zette ook meteen een punt achter zijn loopbaan als hoofdtrainer.

"Het was een moeilijk besluit, maar ik moet nu stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden", zegt Koeman, die nog een contract tot medio 2022 had, op de site van Beitar. "Het is ook tijd om definitief met pensioen te gaan als hoofdtrainer."

De 31-voudig oud-international ging afgelopen zomer aan de slag bij Beitar, nadat hij anderhalf jaar zonder club zat. De zesvoudig kampioen staat na elf wedstrijden negende in de Israëlische competitie, die uit veertien clubs bestaat.

Naast de tegenvallende sportieve prestaties was het ook op bestuurlijk gebied onrustig bij Beitar. Clubeigenaar Moshe Hogeg werd twee weken geleden gearresteerd op verdenking van fraude, oplichting en zeden- en drugsdelicten.

Koeman begon zijn trainersloopbaan in 1998 in de jeugd van PSV. Zijn eerste klus als hoofdcoach was in 2004 bij RKC Waalwijk. De oud-middenvelder had daarna ook de leiding bij Feyenoord, FC Utrecht, FC Eindhoven en bij de nationale elftallen van Hongarije en Oman.

Tussen 2014 en 2017 was hij bij Southampton en Everton assistent van zijn broer Ronald Koeman, die na zijn recente ontslag bij FC Barcelona eveneens clubloos is.