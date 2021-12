Erwin Koeman heeft woensdag zijn ontslag ingediend als trainer van het Israëlische Beitar Jerusalem. De Nederlander, die een roerige periode kende bij de club, stapt op wegens persoonlijke redenen, zo meldt hij op de clubsite.

"Met alle wil om door te gaan, moet ik nu stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. Het was moeilijk voor mij, maar ik heb onlangs met de voorzitter van de club, Eli Ohana, gesproken en ik heb hem op de hoogte gebracht van mijn beslissing", aldus de zestigjarige Koeman.

De 31-voudig oud-international ging afgelopen zomer aan de slag bij Beitar, nadat hij anderhalf jaar zonder club zat. Onder zijn leiding stond de club na elf wedstrijden negende (van de veertien) in de Israëlische competitie.

Naast de tegenvallende sportieve prestaties was het ook op bestuurlijk gebied onrustig bij de club. Zo werd vijf maanden na zijn aantreden clubeigenaar Moshe Hogeg gearresteerd op verdenking van fraude, oplichting en zeden- en drugsdelicten.

Koeman verwacht na het vertrek bij Beitar niet meer terug te keren als eindverantwoordelijke in het voetbal. "Het is ook tijd om definitief met pensioen te gaan als hoofdtrainer", aldus Koeman.

Eerder in zijn loopbaan was Koeman hoofdtrainer bij onder andere Feyenoord, FC Utrecht, RKC Waalwijk en het nationale elftal van Oman. Ook was hij bij Southampton assistent van broer Ronald Koeman, die na zijn ontslag bij FC Barcelona eveneens clubloos is.