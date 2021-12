Als de plannen voor de verbouwing van Camp Nou doorgaan, zal FC Barcelona vermoedelijk een jaar niet in het eigen stadion kunnen spelen. De financieel ploeterende club hoopt op een krediet van liefst 1,5 miljard euro voor de bouwplannen.

Op 19 december mogen de socios (leden) van Barcelona in een referendum stemmen over de renovatieplannen voor het in 1957 geopende stadion. Bestuursleden schatten dat er met een meerderheid van 75 tot 90 procent wordt ingestemd met de verbouwing, zo meldt AS.

"Tijdens het eerste jaar van de bouwwerkzaamheden kunnen we nog in Camp Nou spelen. Maar in het tweede jaar zullen we moeten uitwijken naar een ander stadion", zei Barcelona-CEO Ferran Reverter woensdag bij een bijeenkomst ter voorbereiding van het referendum.

Vermoedelijk zal Barcelona in het seizoen 2023/2024 uitwijken naar het stadion dat werd gebruikt bij de Olympische Spelen van 1992 bij de heuvel Montjuïc, waar ook Espanyol jarenlang gebruik van heeft gemaakt.

Barcelona wil met lening ook selectie versterken

Barcelona verwacht dat er met de verbouwing 900 miljoen euro gemoeid zal zijn. Dit hoopt de club te kunnen financieren met nieuwe sponsordeals, verkoop van extra skyboxen en concerten in het stadion. Daarnaast wil de club de naam van het stadion aan een sponsor verkopen.

De Catalaanse club, die afgelopen zomer vanwege de financiële problemen sterspeler Lionel Messi moest laten gaan, is van plan om bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs een krediet van 1,5 miljard euro af te sluiten. Daarmee kan niet alleen de bouw van het stadion worden bekostigd, maar ook de selectie worden versterkt. Barcelona verwacht de lening in 35 jaar terug te betalen.

Mede door de financiële problemen maakt Barcelona een moeizaam seizoen door. De club ontsloeg onlangs trainer Ronald Koeman en staat slechts zevende in de competitie. Volgende week woensdag moet de nieuwe trainer Xavi tegen Bayern München uitschakeling in de Champions League zien te voorkomen.

Barcelona speelt al sinds 1957 in Camp Nou, dat grotendeels onoverdekt is. Barcelona speelt al sinds 1957 in Camp Nou, dat grotendeels onoverdekt is. Foto: ANP

